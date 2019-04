Mrňouskové 2: Daleko od domova – S příchodem prvních sněhových vloček do údolí je nejvyšší čas začít shromažďovat zásoby na zimu. Jenže během této rutinní operace dojde ke katastrofě. Malá beruška nešťastnou náhodou zapadne do balíku, který je odeslán do Karibiku! Ocitá se v novém, nádherném prostředí, které ale skrývá mnohé nástrahy. Kino Oko 23. a 24. dubna od 17.30 hodin, 120 Kč.

After: Polibek – Spořádaná studentka se zamiluje do toho nejhoršího kluka široko daleko, kluka s temnou minulostí i tajemstvím. Zdravý rozum je proti, ale nemůže si pomoci, velení nad jejím životem přebírá srdce a touha. Nic podobného před tím nepoznala a tak se vrhá do vztahu, který je opojný, silný a zatraceně nebezpečný. Kino Oko, 23. a 24. dubna, od 20 hodin, 120 Kč.

PÁTEK 26. DUBNA

SALVE CARITAS – SALVE VITA – XIV. ročník mezinárodního setkání zdravotně postižených hudebníků. Zahájení v 10 hodin v KD Strakonice

VODŇANY

ÚTERÝ 23. DUBNA

Výstava výtvarných prací žáků Mateřské školy Vodňany – Sloupová síň MěÚ Vodňany. Do 27. května, otevřeno: po, út, st, čt, pá – 9 až 17, so, ne – 9 až 12 a 13 až 17 po dohodě s pracovníkem v infocentru, Středa 1. a 8. května zavřeno.

BLATNÁ

STŘEDA 24. DUBNA

Bohemian Rhapsody – Film Bohemian Rhapsody je oslavou rockové skupiny Queen, jejich hudby a především Freddieho Mercuryho, který svou tvorbou i životem vzdoroval všem myslitelným stereotypům, díky čemuž se stal jedním z nejvýraznějších umělců na světě. Kino od 19 hodin, 110 Kč.

VOLYNĚ

ČTVRTEK 25. DUBNA

SHE OWL – Přemítání nad hloubkou duše, oslava přírody a divočiny i návrat ke kořenům. Nálepkově snad psychedelický folk, každopádně mnohovrstevnatá a nelehká intimní hudební zpověď dvou multiinstrumentalistů, partnerů a nomádů ze San Franciska – Jolandy Moletta a Demiana Endiana, pocházejících sice původem z Itálie, ale žijících momentálně v německém Lipsku. V Městském muzeu Volyně od 20 hodin.