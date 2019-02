Jižní Čechy - Přesně 60 osobností vybíralo, jaká jihočeská kulturní událost je letos zasáhla. Nejvíc - šest hlasů - získaly výstava ruského umění a koncert skupiny Incognito na Jihočeském jazzovém festivalu.

Výstava Ilja Repin a ruské umění, kterou pořádala Alšova jihočeská galerie, získala společně s kapelou Incognito nejvíc hlasů v anketě Deníku Jihočeská kulturní událost roku. Snímek z červnových příprav výstavy v zámecké jízdárně na Hluboké. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Kromě slavného obrazu, kde záporožští kozáci píší dopis sultánovi a dalších dlouho neviděných prací, nesla ještě jeden rozměr: možnost trochu pochopit ruské myšlení. Aspoň si to přál šéf Alšovy jihočeské galerie (AJG). A společně s kapelou Incognito získalo ruské umění v AJG nejvíc, šest hlasů v anketě Deníku Jihočeská kulturní událost roku 2015. Šedesát osobností v jejím pátém ročníku volilo, co je nejvíc zasáhlo; o stříbro se s počtem čtyř hlasů dělí Divadlo Continuo s jeho přestavěným sídlem Švestkový Dvůr a beatfolková skupina Epydemye s CD Kotlina, kde přináší příběhy českých hrdinů, těch známějších i bezejmenných.

Osobnosti měly volit jednu událost, některé z nich ale hlasovaly pro víc počinů, a tak redakce započítala všechny zmíněné návrhy. Pro ruské umění v AJG hlasovali kulturní historička Dagmar Blümlová, ředitel táborského divadla Karel Daňhel, děkan FF JU a bohemista Vladimír Papoušek, herečka Bibiana Šimonová, ředitel Jihočeského muzea František Štangl a vedoucí Observatoře Kleť Miloš Tichý.

„Chytře koncipovaná výstava nabízející ochutnávku ruského malířství 19. a 20. století v reprezentativním průřezu, který si vystačil s převládajícími domácími zdroji. Připomínka prvorepublikového zájmu o ruské umění a překlenutí následné půlstoleté deformace jeho odkazu, osobně pak okouzlení Křížovým procesím v dubovém lese hlavního protagonisty a zábleskem 'Treťjakovky' v Ajvazovského mořských vlnách či Serovově tetelivém světle,“ odůvodnila svůj hlas pro Alšovku Dagmar Blümlová.

Jihočeský jazzový festival, který již více než zaplnil budějovické prázdné místo po Bohemia Jazz Festu, nadchl stejný počet hlasujících. Britskou skupinu Incognito volili zvukař Karel Dřínek, produkční Jiří Grauer, zpěvák Pub Animals Štěpán Hebík, redaktor MF Dnes Petr Kubát, kinař Jan Turinský a sochař Michal Trpák.

„Jihočeskou kulturní událostí pro mě byl letošní ročník Jihočeského jazzového festivalu, především jeho dva vrcholné koncerty britských kapel - The Brew v klubu Highway 61 a kapela Incognito na Piaristickém náměstí. Trio The Brew předvedlo tak syrovou a autentickou směs The Who, Led Zeppelin a vlastní tvorby, kterou jsem ještě nikdy na jihu Čech neslyšel. Incognito zase ukázali, jak zní opravdová první liga světového funku, jazzu a soulu. Celý zážitek navíc umocnilo nádherné prostředí Piaristického náměstí,“ zhodnotil novinář Petr Kubát.

V anketě se objevilo celkem 55 akcí a počinů. Z žánrů vede hudba, koncerty a desky dostaly 31 hlasů. Plná pětina hlasujících, 12 lidí, volilo vlastní akci.

Podrobné výsledky ankety a názory všech 60 hlasujících přináší čtvrteční tištěný Deník a jeho jihočeské mutace.