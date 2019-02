Český Krumlov - „U nás je to spíše o tom, že dětem chceme ukázat cestu," říká Karel Smeykal st., fotograf, kovář a muzikant v jedné osobě

Otec a syn. | Foto: Deník/Zuzana Gabajová

Dítě z muzikantské rodiny, chtělo by se říct o Karlu Smeykalovi mladším. Pravda to je, ale jen částečná. Je totiž také také z rodiny fotografa, uměleckého kováře a textaře. A jeho maminka Marie, houslistka a členka pěveckého sboru, je zároveň učitelka a vedoucí hudebně-tanečního oddělení českokrumlovského domu dětí a mládeže.

O vás obou vím, že hrajete na kytaru a zpíváte ve vlastní kapele. Kájo, skládáš už i ty písničky jako táta?

Karel ml.: Jednu jsme složili společně na táboře, s taťkou a ostatními. Toho Desperáta, co jsme hráli před Vánoci na náměstí.

A hraješ zatím jenom na kytaru?

Karel ml.: Ne, chodím i na housle. Ty už mám od první třídy, kytaru jsem si přibral až později.

Jste časově dost vytížená rodina. Máš vůbec nějaké odpoledne volné?

Karel ml.: Málokdy… Pokud mi něco neodpadne, tak ne. Jenom soboty a neděle.

Zahrajete si s tátou i společně?

Karel ml.: Teď naši kapelu Votka táta učí svoji novou písničku na celostátní kolo Porty, které bude na konci ledna v Praze.

Karel st.: Tu jsme přidali, protože kluci musí vystoupit se třemi písničkami, v oblastním kole měli dvě.

S jakými ambicemi do Prahy jedete, pomýšlíte na vítězství?

Karel ml.: Na celorepublikovém kole vyhrát asi nejde.

Karel st.: Alespoň jste se do něj dostali, já jsem byl loni na tom jihočeském, bylo nás tam asi šest, a skončil jsem na děleném pátém až šestém místě. Už jsem se Porty účastnil počtvrté, ale moje hudba asi není úplně folk. I naše kapela, Karob, stojí mimo hlavní proud.

V jakém složení hrajete?

Karel st.: Máme rytmiku, pětistrunnou basovou kytaru, violoncello a já zpívám a hraju na kytaru.

A co Kájova kapela?

Karel st.: Ti teď mají s kapelou pěkně našlápnuto a musím říct, že mě to opravdu baví, hrají skvěle. Všichni jsou výborní muzikanti, včetně Fandy Čepeláka, ten je z nich na tom muzikantsky asi nejlíp. Na ruce a nejlíp slyší. (Karel ml. přikyvuje.) Karel tomu zase za mikrofonem dokáže dát správný výraz. Musíme ještě stihnout něco nahrát, než Kájovi zmutuje hlas. Pořád má dětský soprán a přitom už má výraz a ví, co zpívá, dokáže tomu dát ty správné grády.

Jaký vybíráte pro Votku repertoár?

Karel st.: Vybíráme písničky, které se líbí nám, dospělým, a zároveň dětem. Většinou z oblasti mimo hlavní proud, i když to málokdo zná. Nejsou to žádné popové hity, teď třeba hráli „Rostu jako strom", starou věc od Hudby Praha. Má výborný text, jako by ji psali klukům na tělo. Když refrén „rostu jako strom" zpívá Karel, tak mu to člověk věří. Mám pocit, že se dřív nebo později dají na bigbít. Doufám, že na nějaký alternativnější.

Jak často Votka zkouší?

Karel ml.: Tak jednou týdně, přes Vánoce jsme měli měsíční pauzu. Naposledy jsme se sešli před adventním hraním.

Při koncertě kluci říkali, že novou písničku od Hradišťanu zkoušeli den před vystoupením.

Karel st.: Ale vystřihli to úžasně. Je to těžká věc. Já bych absolutně neměl šanci zazpívat ji tak jako Kája. Byl jsem v tu dobu pracovně na trzích v Německu, takže jsem to slyšel jen ze záznamu, a musím říct, že mi spadla čelist. To by se líbilo i Pavlicovi. A to je zrovna to, z čeho my čerpáme nejvíc, folk rock, folklor. Na tom jsem odrostl já a Kája v podstatě taky.

Chodíš do folklorního souboru Jitřenka?

Karel ml.: Ano. A ještě na dramatický kroužek, na housle a na kytaru. A na karate a do sboru. Do ZUŠky chodím na…

Karel st.: To mi připomíná, musím vám něco ukázat, já si k Vánocům koupil speciální příčnou flétnu. (A je to tady! směje se Karel ml.) Je to vertikální basová příčná flétna, narazil jsem na ni na internetu. Hraje o oktávu níž než klasická flétna a věší se na krk jako saxofon, takže z toho nebolí ruce a prstoklad má stejný jako klasická příčná flétna.

Vy hrajete i na flétnu?

Karel st.: Ano, ale jen tak pro radost. Jsem samouk, hrál jsem už na všechny možné flétny.

Karel ml.: I na housle jsi hrál a docela ti to šlo.

Karel st.: Housle, ty už jsou složitější. Ale flétna je naprosto intuitivní nástroj, má jen jednotlivé tóny a ty jsou jasně dané. A když má člověk melodii v hlavě, tak si ji může díky tomu rovnou tvořit. Já noty ovládám jen tak uživatelsky, tak flétnu ocením.

Vy jste nechodil do hudebky?

Karel st.: Nechodil. Když jsem měl v první třídě nastoupit, to bylo ještě za komunismu, označili mě za nemuzikálního. Dělaly se talentové zkoušky a já neprošel. Naši mě pak dali do Jitřenky, za což jsem rád. Asi před deseti lety jsem se do ní vrátil, do dospělého souboru, kde jsem do teď.

S Jitřenkou spolupracuje i vaše manželka?

Karel st.: Hraje na housle v dudácké muzice, která soubor doprovází. Do Jitřenky chodí i naše šestiletá dcera, která zpívá i ve sboru a teď začne chodit na violoncello. Vidí to u bráchů, tak jí ani nepřijde, že by toho bylo moc. Kájův mladší brácha Ondra chodí na klavír k Daně Čepelákové, s jejich Fandou hrají v kapele. Ondra hraje ve Votce na tympány. Mají tam ještě klavír, na ten hraje Tomáš Duspiva.

Vy Votku taky vedete?

Karel st.: Zatím ano, povedeme je s manželkou tak do jejich čtrnácti, možná patnácti let a pak už to bude na nich. U nás je to spíše o tom, že jim chceme ukázat cestu.

A na kytaru, na kterou hrajete, jste se taky naučil sám?

Karel st.: Kytara je v podstatě velmi jednoduchý nástroj, nejsem žádný velký kytarista, spíš takový účelový.

Karel ml.: Tak to bych pak chtěl vidět toho velkého dobrého kytaristu, když táta říká, že on to není.

Karel st.: V hudbě se spíš považuju za textaře a, snad to nezní moc nabubřele, skladatele. Začal jsem psát pozdě, první písničku jsem napsal teprve před čtyřmi lety. Do té doby mi to ani nepřišlo na mysl. Jak to tak chodí, člověk hraje na kytaru, najednou zjistí, že ho vlastně nebaví hrát pořád dokola cizí věci, a tak jsem na docela dlouhou dobu odložil kytaru a celkově i muziku.

Kdy to bylo?

Karel st.: Zhruba v mých třiceti, vrátil jsem se k ní asi po pěti letech. Ale dál jsem chodil do sboru. Původně jsme byli Perchta, ale po určité krizi jsme se rozdělili. Náš sbor Divina, který je o něco komornější, vede Zdeňka Litvanová, která je podle mého opravdu výjimečná dirigentka a skvělý lídr, i když je jí čtyřiadvacet let.

Živíte se ovšem kovařinou.

Karel st.: Ano, i když sám sebe považuju za fotografa. Studoval jsem pražskou fotografickou školu a pak jsem strávil tři roky na Institutu tvůrčí fotografie v Opavě, se Štreitem, Borgisem a podobnými mistry. Ale kovařina, ta mě živí.

K té jste se dostal jak?

Karel st.: Zjistil jsem, že jako fotograf jsem špatný manažer, že si nedokážu najít práci. Děda byl vyučený kovář a já se k tomu dostal náhodou, když kamarád koupil statek s kovárnou. A baví mě to, člověk buší do železa a hrubou sílou něco vytváří a hned za to dostane peníze. Kdežto s fotografií je to dneska takové, že člověk musí tisíckrát někomu vysvětlovat, že je nejlepší a proč je to tak drahé. Co se kovařiný týká, nejsem žádný velký mistr kovář, ale uživím se tím. A jestli v něčem jsem opravdu dobrý, tak ve zvoncích. Ty mě víceméně živí. Ony by z toho i ty peníze byly, ale pak se objeví třeba ta flétna, kterou bylo nutno koupit… (Do místnosti vchází manželka…)

Tu flétnu vám dal manžel k Vánocům?

Marie Smeykalová: To s e radši zeptejte jeho.

Karel st.: Pravdou je, že jsme si řekli, že se o takových věcech musíme doma domlouvat. Ale jakmile jsem tu flétnu viděl, věděl jsem, že nemá smysl se ptát, jestli ji můžu koupit, nebo ne, protože odpověď byla jasně daná.

„Ne"?

Karel st.: Samozřejmě. Tak jsem se pro jistotu neptal a koupil jsem ji, protože jsem věděl, že to je životní koupě. S Ivanem, s jedním krumlovským kytaristou původem ze Slovenska, už dáváme dohromady nějaké filmové melodie, ne autorské, tak doufám, že se konečně taky dostanu k tomu, abych si zahrál na ulici. A zase jsem začal trošku fotit, už jsem si koupil nový foťák. Nedávno jsem fotil opravdu krásnou reportáž, zákulisí představení v barokním divadle, a to je sen každého fotografa.

Autor: Zuzana Gabajová