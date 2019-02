Jižní Čechy – Jihočeský spisovatel Hynek Klimek vydal další knihu. Titulem Prácheňsko a Pošumaví láká do regionu.

Autor Hynek Klimek napsal nedávno pro dětské čtenáře Prácheňsko a Pošumaví. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Zvýšit zájem o regionální oblasti Jihočeského kraje. Takové ambice má série knih Příběhy z Jižních Čech, která vzniká na popud Jihočeské centrály cestovního ruchu. Její zástupci oslovili jihočeského autora dětských knih Hynka Klimka, jež proslul svými Strašidláři. Ten napsal zatím první díl Toulava v roce 2016 a poslední Prácheňsko a Pošumaví před třemi měsíci. Oldřicha Petráška, autora Novohradska a Doudlebska, a Pavla Pechouška, jež stojí za Lipenskem, oslovil sám. Titulů vážícím se k regionům má být celkem deset.



„Smyslem je přivést tam děti a rodiny jako přivedla Vodánka lidi do Tábora,“ vzpomíná Hynek Klimek na své začátky s psaním dětských knih. O té doby se také zná se svou „dvorní“ ilustrátorkou Zdeňkou Študlarovou. „Říkal jsem si: Kdyby byl někdo jako Zmatlíková. První knížka, kterou Zdeňka ilustrovala, byla moje první pohádka,“ vypráví. Tenkrát si zvykl si děti „zkoušet“. „Potřeboval jsem vědět, jak vnímají. Zaujmout nejmladší je těžší než u dospělého čtenáře. Pak jsem si z dětí udělal spolupracovníky a nechával jsem si od nich pojmenovávat třeba zvířátka,“ vzpomíná autor.



K Příběhům z Jižních Čech je třeba znát dobře region. „Tu krajinu mám hodně nacestovanou,“ říká. Hynek Klimek se zároveň snaží psát příběh, který se mohl v tomto kraji v roce, kdy se děj odehrává, stát. „Musím si to srovnat, co bylo možné, jak se v té době žilo, abych děti neklamal,“ vysvětluje. Jeho příběh zkrátka musí „sedět“. Po kontextu pátrá v archivech.



Postavy titulů Hynka Klimka prý získají svou hlavu a občas se „šprajcnou“, že takhle to dál nepůjde. „Ta Bára, ta mi nadělala starostí,“ říká Hynek Klimek o hrdince Prácheňska a Pošumaví s podtitulem Bára a kůň z Podlesí. Hlavní postava má dokonce reálný předobraz v sedmnáctileté dívce. Mladá dáma jezdí rodeo a rozumí koním. Od koňačky a její matky si nechal dokonce poradit ohledně důvěry zvířete k jezdci, nemocech koní a jiných situacích. Hrdince Báře je už čtrnáct let. „Tahle mi trošku přerostla,“ směje se Hynek Klimek a dodává: „Je to spíš dívčí románek než klasická pohádka. První, který jsem napsal.“