Již potřetí obdržela operní pěvkyně, která se stále vrací domů, do Vidova, Cenu Thálie. „Když opravdu vyřkli moje jméno, říkala jsem si, že to není možné, že už potřetí to prostě nevyjde,“ vzpomíná sopranistka Jana Šrejma Kačírková.

Sopranistka Jana Šrejma Kačírková získala již třetí cenu Thálie. | Foto: Archiv Jany Šrejmy Kačírkové

Její první myšlenka směřovala k sestře Kamile, která jí speciálně pro tento večer předem darovala tričko se třemi Tháliemi. „Řekla jsem si: To není možné, ona měla zase pravdu!“ vypráví. Zpěvačka byla po obdržení trička totiž v šoku, že tomu sestra tolik věří. „Dokonce mi bylo líto, že když to nevyjde, tak to bude i pro ni zklamání. Moje sestra je jedinečná a udělá pro svou rodinu všechno,“ usmívá se Jana Šrejma Kačírková, která chtěla sestře udělat radost a tajně si tričko pod sako vzala. „To aby byla ráda, že ho tam tuší, i když ho neodkryju,“ líčí dál zpěvačka a pokračuje: „To, že se to podařilo se vším všudy, je báječné a já jsem ráda, že jsem tomu nejdříve nevěřila, protože o to to bylo krásnější.“