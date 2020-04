Projekt vymyslela pro pěvkyni její sestra Kamila Lidralová, která spolu s ní tráví karanténu doma ve Vidově nedaleko Českých Budějovic. „Společně trávíme toto období v našem rodném statku. Je to pro nás velmi osobní prostor, kde jsme opravdu šťastné,“ líčí Jana Šrejma Kačírková.

Co sestry koncertováním zamýšlejí? „Projekt Janiných koncertů z karantény jsme připravily jako poděkování všem, kteří v této době pomáhají. Prostě jsme si řekly, že když už musíme být zavřené doma, tak ať z toho taky vznikne něco užitečného,“ vysvětluje Kamila Lidralová. „Využily jsme jen toho, že já zpívám a moje sestra je výborná organizátorka,“ dodává Jana Šrejma Kačírková. Do party pak ženy přibraly Mikoláše Troupa. „Je to báječný varhaník a skladatel, který mi koncerty doprovodí,“ vysvětluje pěvkyně.

Sopranistka Jana Šrejma Kačírková (uprostřed) bude zpívat ze statku ve Vidově, kde vyrostla. Koncerty organizuje se svou sestrou Kamilou Lidralovou. Doprovodí ji varhaník a skladatel Mikoláš Troup. Foto: Archiv Jany Šrejmy Kačírkové

Jakou hudbu uslyšíte? „Diváci se mohou těšit na líbivé melodie, které jistě poznají, a doufám, že je potěší,“ láká Jana Šrejma Kačírková. Připravily navíc i jedno malé osobní překvapení.

Koncert se bude vysílat v sobotu od 18 hodin na facebookových stránkách umělkyně, na stream.sporclarts.com a facebookových stránkách Šporcl Arts a bude zdarma.

Doma, kam nechá zpěvačka fanoušky nahlédnout, prý nijak zvlášť uklízet nemusely, jejich maminka se o statek stará pečlivě. „S takovou láskou, že je neustále připraven i třeba na mezinárodní návštěvu,“ směje se Kamila Lidralová. Tento první koncert bude lehce neformální. „Chceme lidem předat tu pohodu, kterou prožíváme i přes nelehké období, kterým teď všichni procházíme,“ přibližuje Jana Šrejma Kačírková.

Následovat budou i další vystoupení, s nimiž sestry počítají na každý sobotní večer od 18 h. Budou také zdarma, s možností dobrovolného příspěvku, který bude věnován na podporu Autis Centra v Českých Budějovicích, jehož je Jana Šrejma Kačírková patronkou. Zda budou pokaždé „vysílány“ z domova, je v jednání. „Nadšení mojí sestry nezná mezí. Je schopná uhranout všechny kolem sebe svou energií, která je neuvěřitelně nakažlivá. Proto i já nadšeně vybírám další program našich koncertů a moc se těším na pokračování,“ chválí si umělkyně.

Kromě toho, že Jana Šrejma Kačírková chystá repertoár na další vystoupení, tráví spoustu času s rodinou na statku či na zahradě, zkrátka tam, kde se dá něco dělat. Kamila Lidralová pracuje doma v režimu home office a bojuje s domácím vyučováním. „Když se to sejde, probíhá u nás výuka dvou prvňáčků, jedné prvandy a to vše za ,,podpory“ dvou předškolních draků. Občas je to mazec!,“ říká na závěr.