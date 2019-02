Hasičský ples v Hošticích

Hoštice – Pokud nemáte v sobotu 26. ledna večer co dělat, můžete vyrazit na jeden z mnoha plesů, které se na Strakonicku konají. Náš tip směřuje do Hospody U javoru v Hošticích. Ano, do těch Hoštic, které tak dobře znáte z trilogie Slunce, seno… fenomenálního režiséra a rodáka Zdeňka Trošky.

Ples. Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Dimír Šťastný

Místní dobrovolní hasiči jsou velmi aktivní a vše, do čeho se pustí, dělají s vervou. Ples začíná ve 20 hodin a kde jinde, než v hospodě z již zmiňované trilogie. Na jejích zdech si můžete i prohlédnout fotografie z doby, kdy příběhy vznikly.

Autor: Petr Škotko