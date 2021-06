Příští týden v sobotu 5. června pánské kvarteto dorazí s Máme na míň Tour také do Českého Krumlova. Jihočeši si jejich hudbu užijí i 25. června na koupališti ve Volyni.

Jak informovala manažerka skupiny Gabriela Pánková, již v předprodeji byl o vstupenky velký zájem. „Jednalo se totiž o jeden z prvních koncertů vůbec. V Jihočeském kraji úplně první,“ zmínila s tím, že předem lístek koupilo přes 300 lidí. Podobný počet návštěvníků dorazil přímo do Tučap.

Vlastní testovací místo

Pro návštěvníky pořadatelský tým zajistil přímo v místě testování na covid-19. „K dispozici byla už odpoledne testovací sanitka, kam kdokoliv mohl dorazit a zdarma se otestovat,“ přiblížila Pánková s tím, že šlo především o to vyjít vstříc fanouškům. „Nemuseli si tak dělat hlavu s tím, kde si test udělají, pokud by ho neměli třeba z práce,“ naznačila. Jistota tak byla i na druhé straně. „Mohli jsme být v klidu, když by někdo přijel s lístkem bez testu, že ho nemusíme poslat domů,“ vysvětlila manažerka skupiny.

Rádi se vracejí

Návrat na kulturní scénu, a před živé publikum si užili i samotní muzikanti. Jak sdělil baskytarista Jiří Zeman, do Tučap se těšili předem, protože na hřišti nehráli poprvé. „Pauza byla opravdu dlouhá. Na tučapském hřišti to bylo minulý rok perfektní, jen je škoda, že nás umístili do šatny hostí,“ smál se s tím, že letošní koncert už by si zasloužili zázemí pro domácí.

Nová deska i koníčky

Kytarista Jan Homola zmínil, že během koronavirové přestávky rozhodně nelenili. „Podařilo se nám složit a natočit desátou desku. A to v režimu, kdy jsme nebyli unavení z koncertů, a navíc jsme lačnili po hraní,“ popsal Homola.

Podle jeho slov to byl veliký komfort pro tvorbu. „To se myslím na desce podepíše,“ upozornil. Kluci si během volna našli i nové zájmy. „Každý se v něčem našel, například Jirka rozváží jídlo, nebo Matěj vyřezává úžasný sochy,“ prozradil kytarista.

Zpěvák a frontman Matěj Homola doplnil, že během lockdownu byl čas na spoustu věcí. „Každý si najednou jel nějaký svůj soukromý život. Opravil věci, co na to doma dlouho čekaly, nebo nastartoval nějaké nové hobby,“ upřesnil. Hodně se věnovali přípravě nové desky. „To se převážně odehrávalo přes internet. Vznikla hromada materiálu, kde se pracovalo s každým detailem,“ řekl Homola.

Letní plány

Bubeník Zdeněk Steiner podotkl, že se nemůže dočkat každého vystoupení a radost z prezentace na veřejnosti přetrvává. „Stále se těším na další koncerty, protože jsme dlouho nehráli. A taky se těším až si vyjedu s dětmi na cykločundr. Je to takový náš letní plán, chceme vyrazit podél řeky Drávy v zemi Rakouské,“ uzavřel představou o dovolené.