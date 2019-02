Strakonicko - Kulturní pozvánka na 21. a 22. března.

film Masaryk | Foto: Bioscop

STRAKONICE

DNES

Maltézský sál

LOUTKOVÉ DIVADLO A POHÁDKA – výstava loutek potrvá do 26. března.

Kino

BÁBA Z LEDU – český film; od 17.30 (do středy).

T2: TRAINSPOTTING – britské drama; od 20 hodin.

Muzeum – kapitulní síň

KŘEHKÁ KRÁSA VELIKONOC – vernisáž v 16 hodin, výstava potrvá do 17. dubna.

ZÍTRA

Kino

ROCCO – francouzský dokument; od 20 hodin.

Rytířský sál

KONCERT – Blanka Šrůmová, Jan Sahara Hedl a Něžná noc; od 19 hodin.

BLATNÁ

DNES

Infocentrum

LUBOŠ ŠVEJDA – BIG APLLE – výstava fotografií; do 31. 3.

Muzeum

JAN JIROVEC – ŠUNKA, ŠKVARKY, STÉKAJÍCÍ SLEPENINY – výstava potrvá do 23. dubna.

Komunitní centrum

SUPERMARKET SVĚT – výstava potrvá do 30. dubna.

JAK SE NESTAT ZHUNTOVANOU MATKOU – od 16 h.

Zámek – starý palác

KALABIS QUINTET – koncert od 19 hodin.

ZÍTRA

Kino

STRNADOVI – dokument Heleny Třeštíkové; od 19 h.

VODŇANY

DNES

Infocentrum

J.A. Comenius – CESTA POUTNÍKA – výstava žáků VOZUŠ ze třídy Věry Bělochové; potrvá do 30. března.

Sloupová síň MěÚ

IMAGINÁRNÍ PORTRÉTY A SNY – výstava Marie Lhotové a Milana Nekonečného potrvá do 30. dubna.

ZÍTRA

Kino

MASARYK – český životopisný film; od 19.30 hodin.

VOLYNĚ

DNES

Muzeum

ŽÁKYNĚ MILUŠE HODOUŠKOVÁ – potrvá do 25. 3.

PŘÍRŮSTKY 2013-2016 – výstavní výběr z různorodých předmětů. Výstava potrvá do 29. dubna.

Galerie Na shledanou

PETRA HOUSKOVÁ – HLASITÉ TICHO – výstava potrvá do 31. března.

Kino

LOGAN: WOLVERINE – akční sci-fi USA; promítání od 20 hodin.