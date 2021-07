Turné po jihočeských místech zahajuje opera s titulem Prodaná nevěsta. Ta se vrací po 46 letech od filmové verze do vsi zapsané mezi památky UNESCO. Operu budete moci v Holašovicích vidět pouze dvakrát, a to v pátek a v sobotu 16. a a17. července.

Hrají na cestách

16., 17. 7. Prodaná nevěsta – náves Holašovice

23., 24. 7. Nabucco – zámek Blatná

17., 18. 8. Maryša: Příběh vraha – Malý jez

20., 21. 8. Karkulka vrací úder – zámek Blatná; Maryša: Příběh vraha – zámek Blatná; Hudba rožmberských komnat – zámek Třeboň

22. 8. Hudba rožmberských komnat – zámek Třeboň

24. 8. Maryša: Příběh vraha – Malý jez

Umělecký šéf opery Tomáš Ondřej Pilař a zároveň režisér titulu se na operu pod širým nebem moc těší. „Nelze to neprožívat, jsem nadšeni,“ říká. Přiznává, že kolem přesunu opery z divadla, kde se hlavně zkoušelo, je spousta práce. Musela se připravit tribuna, osvětlení, převézt kostýmy, rekvizity. Přijede 200 lidí, z toho přes 150 účinkujících.

Že divadlo uvede v Holašovicích Prodanou nevěstu pouze dvakrát, prý škoda není. „V tom je to kouzlo. Představení pod širým nebem se nikdy stejně nezopakuje, bude pokaždé jiné, bude jinak svítit světlo, jindy zapadne slunce. V tom je ta magie,“ vysvětluje Tomáš Ondřej Pilař.

Kulisami opery bude reálné prostředí, kde žijí lidé. Podle Tomáše Ondřeje Pilaře je to to nejlepší místo, kam může JD Prodanou nevěstu Bedřicha Smetany přivézt. „Neexistuje jiné místo, kam by se hodila víc, než do Holašovic,“ myslí si. Vždyť domy byly postaveny v době vzniku tohoto díla. „Jako by patřily do partitury,“ poukazuje Tomáš Ondřej Pilař.

V hlavní úloze uvidíte Ivana Veberovou, držitelku Ceny Thálie právě za roli Mařenky. Jeníka zazpívá Amir Khan.

Prodanou nevěstu uvede JD v pátek ve 20 h a v sobotu v 16 h. Vstupné 700 Kč.

Další zastávka divadla bude patřit také opeře. V pátek a v sobotu 23. a 24. července přiveze na zámek Blatná slavnou operu Giuseppe Verdiho Nabucco, také v režii Tomáše Ondřeje Pilaře.

Divadlo bude kočovat i v srpnu. Připravilo pro vás hry Malého divadla Maryša: Příběh vraha a Karkulka vrací úder a exkluzivní komentované hudební prohlídky třeboňského zámku.