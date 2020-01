Přijďte se nechat omámit abstraktními obrazy jasných barev Milana Janáčka a Lucie Scholler Ruskové. Čeká vás i nová várka spontaneity a radosti sršící z maleb Josefa Synka. V Městském muzeu Blatná uvidíte obrazy zmíněných umělců z posledních let. Výstava je prodejní.

Milan Janáček (1938)

Blatenský rodák žijící od 60. let minulého století v Liberci. Blatnou má však hluboce uloženou ve svém srdci. Jihočeská krajina mu byla a je velkou inspirací. Ve svých obrazech přetváří krajinné i jiné motivy do barevných ploch a abstraktních znaků. Jeho tvorba prošla vývojem od strukturální malby, modrého a zeleného období, přes geometrickou abstrakci zpět k „měkkým tvarům“. Olejomalbu rád kombinuje s pastelem. Jeho obrazy jsou jako barevná symfonie, která vás naplní vnitřní radostí a optimismem.

Milan Janáček je všestranným umělcem. Kromě malby se celý život zabýval také ilustrací, grafikou, scénografií a herectvím. Téměř dvacet let pracoval jako výtvarný a technický redaktor v Severočeském nakladatelství. Spolupracoval i s dalšími nakladatelstvími. Za knižní ilustrace, graficky upravené knihy i za loutkové scénografie získal ocenění. Od mládí také hrál divadlo, k němuž přičichl už v Blatné. Později se stal členem činohry v Divadle F. X. Šaldy v Liberci. Celý život aktivně vystavuje. Jeho díla jsou ve sbírkách českých i zahraničních muzeí a galerií.

Akademická malířka Lucie Scholler Rusková (1964)

Pochází z umělecké rodiny. Její strýc je známý malíř Jiří Karmazín, který byl i jejím učitelem a rádcem. Po maturitě na pražské Střední umělecké škole Václava Hollara pokračovala na Akademii výtvarných umění. U Františka Jiroudka studovala v ateliéru zaměřeném na krajinnou malbu. Postupem času se od realistického zobrazení krajiny dostala k malbě zátiší a abstrakci. Zjednodušuje tvary předmětů, zevšeobecňuje je a převádí do abstraktních barevných kompozic. Tvorbu vnímá jako hru a zábavu. Při malování se nechává unášet tvůrčím procesem a pak „je sama překvapená, co jí vzniká pod rukama“. Její malba je mnohem hutnější a syrovější nežli ta Janáčkova.

Po dvě desetiletí pracovala Lucie Scholler Rusková v Domově Petra Mačkov, kde vedla terapeutické malířské dílny pro klienty se zdravotním postižením. Výtvarný ateliér též vede ve svém současném zaměstnání, v Psychiatrické léčebně Lnáře. Tam se také poprvé setkala s hlínou, která ji učarovala natolik, že se začala věnovat i výrobě umělecké keramiky.

Josef Synek (1944)

Oblíbený blatenský malíř získal své výtvarné vzdělání soukromým studiem. Ač je samouk, během svého života si vytvořil silné renomé. Důkazem toho je, že se stal členem Asociace jihočeských výtvarníků i Unie výtvarných umělců. Má za sebou desítky samostatných i společných výstav po celé České republice i v zahraničí. Zúčastnil se řady sympozií a jeho díla jsou v soukromých sbírkách po celém světě.

Celý život byl zaměstnán jako automechanik v Rybářství Blatná a svému velkému koníčku se věnoval ve volných chvílích. Maloval, kreslil, vytvářel grafiky a kovové plastiky. V roce 1989 spoluzakládal v Českých Budějovicích nezávislou skupinu výtvarných umělců Kruh 89. S amatéry pořádal úspěšné blatenské salony. Dva roky před důchodem, v roce 2006, odešel na volnou nohu a od té doby se zcela věnuje tvorbě. Obklopen svým vnitřním světem maluje naplno to, co předtím maloval po práci: krajiny, domy, figury, zátiší, zvířata i jeho rodnou Blatnou. Osciluje mezi naivním a moderním uměním. Z jeho obrazů, které často vtipně pojmenovává, čiší až dětská radost ze života. „ Říkají o mě, že pořád maluju jako dítě. Ale vždyť je to dobře. Picasso také říkal, že v patnácti maloval jako Raffael a pak se celý život snažil malovat jako dítě.“

Kurátorka výstavy Pavlína Eisenhamerová