Slavnostní vernisáž autorské výstavy akvarelové tvorby malířky Alexandry Bryksy se koná ve čtvrtek 3. října od 17 hodin v Maltézském sále strakonického hradu.

Autorka bude na slavnostní vernisáži sama přítomna a výstava bude i prodejní. Alexandra Bryxa je česká malířka ukrajinského původu. Loni byla v Indii oceněna jako „žena – lídr.“ V Česku žije od roku 1993, je majitelkou galerie La Lesia v Barceloně. Výstava trvá do 24. listopadu, otevřeno je od úterý do neděle od 9 do 16 hodin.