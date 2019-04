Adéla Janušová, jenž se tanci věnuje od 4 let, prozradila, že jejím celoživotním snem bylo otevřít vlastní taneční sál. A to se jí povedlo.„Novinkou je, že od května bude v provozu vlastní velký sál. Tančit zde budeme salsu, bachatu a nabízíme i dopolední lekce. Rozjela jsem port de bras, což je tanec podobný baletu s protahováním a posilováním,“ těší se na nové prostory Adéla Janušová a odhaduje kapacitu sálu při nejmenším na 30 lidí.

„Myslím si, že prostory budou pohodlné, protože sál je na náměstí. Doposud jsme tančili v ulici Riegrova a také ve Slavii, kde už netančíme,“ líčí 29letá lektorka z taneční školy Salsa Escuela.

S parťákem Jesusem z Peru se nejraději pohybuje v rytmu salsy on2. Tanec pochází z Kuby, ale nejvíce se rozvíjel v New Yorku. „Jsme jedna z mála škol, která tenhle typ salsy učí. Je vyjímečný v timingu. Salsa on1 začíná na jinou dobu. Neříkáme, že ostatní styly jsou špatně nebo nejsou krásný, ale v salse on2 se cítíme nejlépe, protože tenhle rytmus je v souladu s více nástroji,“ vysvětluje rozdíly kubánského tance Adéla Janušová, která potkala tanečního parťáka v Českých Budějovicích a před devíti lety s ním odcestovala do Ameriky.

Dvojice tam docházela na kurzy. V krajském městě potom začínala vyučovat salsu u kamarádky v tanečním studiu. Nyní vede kurzy čtyřikrát týdně. „Začínáme v šest a končíme v deset večer. Komunita se rozrostla. My Jihočeši jsme skvělí tanečníci. Lidi řeknou „my jsme polena“ ,ale pokud má člověk trochu píli a odhodlání, tak se tančit naučí. Neříkám, že bude hned dělat trojitou otočku, ale musí mít trpělivost,“ vysvětluje energická tanečnice, která s Jesusem trénuje dvakrát týdně tři hodiny navíc, aby se udržovala v kondici.

Díky poctivé práci na sobě samé, otevřela pro zájemce kurzy bachaty, což je romantický tanec z Dominikánské republiky. „Učili jsme i kizombu, to je tanec Angoly. Pro české publikum se ale úplně nechytla, protože je to poměrně intimní tanec. Bachata je na úrovni salsy a kizomby,“ popisuje styly, které vyučuje. A přidá i reggaeton. „Holky se při něm hodně vyřádí. Je to energický tanec,“ vyzdvihuje lektorka, která se nebojí latinskoamerických novinek.

„Zvažuji, že bych otevřela hodiny karnevalové samby, ale karnevalová samba je těžká v základním kroku. Dostala jsem se k ní přes Jesuse kamarádku, Zulay, kteří tu rozjeli Rumba-Latina párty. Karnevalová samba je hodně chtěná, ale je i hodně náročná na kondičku. Hlavně si ženy musí zvyknout na těžký karnevalový kostým a to, že jsou spoře oděné,“ směje se Adéla Janušová.

Jejím přáním je, aby na salsu přišlo více mužů. „Chtěla bych, aby tady přestal platit český předsudek. Když tančí chlap, tak to není chlap. Takhle uvažují Češi. Ve světě je to naopak. Pro ženy je bohem ten muž, který je vede s láskou a něžně. Vidím, že se trend u nás mění, ale pomalu,“ myslí si profesionálka.