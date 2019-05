Bílsko – Již po desáté se v sobotu 18. května v pohostinství v Bílsku sešli absolventi místní obecné školy. Příležitosti zavzpomínat na staré časy ve školních lavicích ve společnosti svých bývalých spolužáků využilo na 40 absolventů.

„Zhruba polovina účastníků je místních, dvě desítky bývalých žáků pak přijely ze svých domovů, které jsou různě po republice,“ říká jedna z organizátorek setkání Jaroslava Pánová. „Já sama jsem zde dlouhou dobu nežila, ale před čtyřmi lety jsem se rozhodla vrátit zpět do Bílska, kde jsem vyrůstala, a jsem za to moc ráda. Bílsko jako vesnice skutečně šlape a je to velmi příjemné místo pro život. Máme tu knihovnu, obchod i posilovnu a opravdu čilý sousedský život“ dodává s úsměvem Jaroslava Pánová.