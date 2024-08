Vloupal se do garáží, sklepů i kadeřnictví a způsobil škodu na 130 tisíc korun. Zloděj, který řádil na Blatensku, má po kšeftu, odhalila ho policie. Z krádeží viní policisté muže (39), na kterého už podali podnět na návrh pro vzetí do vazby.

Několik případů vloupání na Blatensku objasnili strakoničtí kriminalisté společně s blatenskými policisty. „Muž se od března do současné doby vloupal do několika objektů, do garáží, sklepů a jedné provozovny v Blatné. Navštívil garáže u rybníka Přední Topič, v ulici Čechova, Brigádnická, Na Tržišti, dále sklepy v panelovém domě v ulici K Jatkám a provozovnu v ulici Čechova. Některé prostory pouze prohledal a nic neodcizil, majitelům způsobil pouze škodu při vloupání, naopak někde bral vše, co ho zaujalo,“ uvedla tisková mluvčí policie Jaromíra Nováková. Doplnila, že pachatel způsobil škodu v celkové výši 130 tisíc korun.

Zloděj vzal například hliníkové disky s pneumatikami, kanystry s motorovou naftou, motorovou pilu, pákovou pilu na kámen, alkohol, grilovací náčiní, hasicí přístroj a elektrokolo. Z kadeřnictví v Blatné si pak odnesl holicí strojek s příslušenstvím, kadeřnické nůžky, hřebeny, barvy na vlasy, vysoušeč vlasů, pokladničku s finanční hotovostí, razítka a různé doklady.

„Devětatřicetiletý muž se uvedených jednání dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech za majetkovou trestnou činnost odsouzen,“ zmínila Jaromíra Nováková. Od policistů si vyslechl obvinění ze spáchání pokračujícího přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody. Zda skončí ve vazbě, o tom rozhodne soud.