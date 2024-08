„Strážníci 41letou ženu objevili na nedalekém dětském hřišti. Bylo evidentní, že je „mimo“. Nedokázala ovládat své chování a o dítě nejevila zájem,“ uvedla k případu tisková mluvčí Městské policie Strakonice Jaroslava Krejčová. Zkouška na alkohol ukázala 0,22 promile alkoholu v dechu. Přivolaná hlídka státní policie ještě provedla test na drogy a případ si převzala. Pro synka si přijel jeho otec.

O to více nemile překvapeni byli strážníci 2. srpna. Žena svou roli maminky znovu od rána nezvládala. „Podle oznámení byl chlapec v Dukelské ulici bezprizorní, zatímco ona křičela do odpadkových košů. Na první pohled byla žena zase zmatená. Strážníkům řekla, že měla ráno jen jednoho panáka a následně šla vyvenčit psa a syna. Nedokázala si vzpomenout, kolik je dítěti let, ani kdy se narodil," dodala mluvčí policie.

Kromě kolegů ze státní policie byli tentokrát přivoláni i záchranáři a pracovnice orgánu sociálně-právní ochrany dětí. Ženu odvezli na psychiatrii, o chlapečka se postaral orgán sociálně-právní ochrany dětí, psa strážníci odvezli do útulku.