Muž přijal nabídku z inzerátu a ke zhodnocení vložil požadovaný vklad pět tisíc korun. Poté ho podle informací policie telefonicky kontaktoval údajný operátor, který mu zpřístupnil graf dokumentující zhodnocování jeho peněžního vkladu. „Po uplynutí nějaké doby byl opět kontaktován s tím, že na burze má k vyplacení částku 5 600 USD. Vidina peněz muže zřejmě zaslepila a údajnému zprostředkovateli poskytl přístupové údaje do svého internetového bankovnictví a čekal na vyplacení zhodnocených investic. Místo toho mu z účtu odešla částka přesahující sto tisíc korun,“ dodala k případu tisková mluvčí policie Jaromíra Nováková.

Podobný případ není podle policistů ojedinělý. Podvodníkům naletěla také 38letá žena ze Strakonicka, která na internetu prodávala šaty za sto korun. „Na inzerát se jí ozval zájemce, kterému sdělila své telefonní číslo a e-mail. Následně jí do e-mailové schránky přišel odkaz, po jehož otevření se objevila internetová schránka dopravní společnosti DPD, ale fiktivní. Žena, aniž by toto tušila, vybrala na stránce odkaz své banky a zadala přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví,“ zmínila mluvčí policie, jak snadné je někdy člověka oklamat. Pachatel, který takto získal přihlašovací údaje k účtu ženy, provedl dvě platby v celkové výši deset tisíc korun.

Policisté oba podvody vyšetřují a opakovaně varují, aby lidé byli obezřetní a neotevírali odkazy přicházející na e-mail, do SMS zpráv či na sociální sítě a především nikomu neposkytovali přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Zmíněné případy jsou důkazem toho, že se to opravdu nevyplácí.