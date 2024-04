Nepříjemné chvilky si užila řidička autobusu na lince ze Strakonic do Modlešovic. Hluční cestující jí slibovali pár facek. Zasahovat museli i strážníci městské policie.

Městská policie. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Dana Pokorná

Incident se stal v pondělí 18. března hodinu před polednem. Strážníky městské policie si na pomoc zavolali z ČSAD STTRANS s tím, že jejich řidička jedoucí do Modlešovic má problém s dvěma cestujícími. Byli to manželé, kteří cestovali ještě se třemi dětmi a řidička je upozornila na to, že jsou poněkud víc hluční, než by se patřilo.

„Když na tuto skutečnost pár upozornila, ten ji počastoval hodně sprostými nadávkami a žena k vulgaritám přidala i výhrůžku, že řidičku propleskne. Jednalo se o manžele ve věku 24 let, z nichž jeden má trvalý pobyt ve Vimperku a druhý v Ivanovicích na Hané,“ uvedla tisková mluvčí strakonických strážníku Jaroslava Krejčová.

RETRO: Proměna Strakonic. Víte, kde stávala Čápovna a kde trucbašta?

Po předložení občanských průkazů pár prohlásil, že se nechá odvézt zpět do Strakonic a zde vystoupí. Řidička s tím souhlasila a s hlídkou městské policie v zádech dokončila trasu. Manželé dostali od strážníků důraznou domluvu. Příště už by to ale podle informací městské policie jen výstrahou skončit nemuselo.