Události Městské policie Strakonice z konce února a začátku března.

Uběhlo pět minut z nočního klidu, když v telefonu na lince 156 zazněla ve středu 28. února naléhavá prosba o pomoc. Volala žena, že slyší volat svou sousedku o pomoc. Na místo okamžitě vyjela hlídka. Jeden ze strážníků zjistil, že zná syna ženy, která potřebovala pomoc. Ten po příjezdu otevřel byt. Všichni si oddechli, protože maminka byla v pořádku, pravděpodobně se jen polekala.

Jako rekomando

Na mimořádné datum 29. února možná nezapomene žena (44), která má sice v občance trvalé bydliště, ale je známa spíše jako bezdomovkyně. Bylo 11.22 hodin, když státní policie strážníky informovala, že po této ženě bylo vyhlášeno celostátní pátrání. Hlídky ve většině takovýchto případů ví, kde hledat. Uběhla přesně hodina a hledaná už se vezla na obvodní oddělení PČR v Plánkově ulici.

Daleko se nepřesunul

Přicházející jaro jaksepatří přivítal muž (34) z nedaleké obce. "V neděli 3. března si zavdal a v podvečer odpadl na Šumavské. Upozornila na něj žena, která ho našla na chodníku," řekla tisková mluvčí MP Jaroslava Krejčová. V danou chvíli muž ještě bez problémů komunikoval, dokonce se zvedl a docela obstojně kráčel pryč.

Risk často nebývá zisk. Strážnici kontrolují nebezpečné zkratky

Nakonec mu však alkohol nohy podlomil. Za hodinu volali ze záchranky, jestli by strážníci nemohli přijet a dát jednomu opilci, kterému poskytují první pomoc, dýchnout. Jednalo se o téhož muže, který se přesunul pouze do Václavské ulice, jež se Šumavskou svírá pravý úhel. Do přístroje se mu podařilo zafunět, a ten ukázal 2,51 promile. Lékař rozhodl o převozu na českobudějovickou záchytku.