Pachatelé na Strakonicku vykradli v rozmezí několika dnů dva domy. Oba v době nepřítomnosti jejich obyvatel.

Lupič, zloděj - Ilustrační foto | Foto: Pixabay

Policisté v letním období upozorňují občany, aby byli obezřetní a své obydlí před odjezdem důkladně zabezpečili. A to nejen když své bydliště opouští z důvodu odjezdu na dovolenou, ale i při odchodu na zahradu za domem či blízkého okolí. Důležité je vždy zkontrolovat uzavření oken, dveří, případně zabezpečení elektronickým zařízením, apeluje strakonická policejní mluvčí Jaromíra Nováková. „Spolehlivá je také sousedská výpomoc, kdy v případě podezřelého pohybu v domě nebo kolem domu sousedi ihned informují policii na lince 158," poznamenala s tím, že je vždy lepší okamžitá policejní kontrola, než vykradený dům.

Pachatelé si své objekty napadení tipují podle lokality umístění nemovitosti a jejího vzhledu, ale také na základě informací získaných na sociálních sítích. Na Strakonicku policisté prověřují za poslední dny dva případy vloupání do rodinných domů, kdy pachatel v obou případech využil, že majitelé odjeli na dovolenou.

VIDEO: Noční policejní honička. Muž zběsile ujížděl, našli ho v řece

„Když se majitelé domu v Radošovicích vrátili v neděli 23. června po víkendu domů, zjistili, že se jim během jejich nepřítomnosti vloupal do domu neznámý pachatel," informovala policejní mluvčí. Pachatel podle jejích slov vypáčil v přízemí okno a vnikl do obytných prostor, které prohledal a odcizil kosmetické přípravky, zlaté šperky a potraviny. Majitelům způsobil škodu za několik desítek tisíc korun.

Nezvanou návštěvu měla i majitelka domu v Řepici poté, co odjela na dovolenou do zahraničí. Vloupání potvrdil rodinný příbuzný, který v době nepřítomnosti dům kontroloval. „Pachatel se do domu vloupal ve čtvrtek 20. června po 23. hodině, kdy rozbil skleněnou výplň okna. Uvnitř odcizil šperky, mince, finanční hotovost, notebook, tablet, hodinky, kabelky a další věci," popsala Jaromíra Nováková s tím, že majitelce vznikla škoda za několik set tisíc korun.

Strakoničtí policisté se případy vloupání do domu intenzivně zabývají. Na místě také zajistili několik stop, které se budou následně vyhodnocovat. Zároveň žádají veřejnost o jakékoli informace, které by mohly s případy souviset. Například pohyb vozidel v okolí vloupání, pohyb osob, prodej šperků, hodinek a podobně. „Sebemenší poznatek, který nemusí pro někoho nic znamenat, může být ve vyšetřování rozhodující. Jakékoli poznatky volejte na telefonní číslo 974 237 700 nebo na linku 158," dodala policejní mluvčí.