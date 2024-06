„Muž tu napadal řidiče. Když hlídka dorazila, byl výtržník zpacifikován šoférem a ještě dalším mužem. Že by ovšem zkrotl, to se říci nedá. Čtyřiatřicetiletý muž s trvalým pobytem na městském úřadě se rozhodl, že svou bojovnou náladu předvede i strážníkům. Za vydatného doprovodu sprostých nadávek se rozmáchl a řidiče udeřil. Dalším výpadům už hlídka za použití hmatů a chvatů zabránila,“ popisuje tisková mluvčí strakonických strážníků Jaroslava Krejčová.

Pro agresora si přijela státní policie, která dostala od jedné svědkyně k dispozici videozáznam incidentu. Nakonec se ukázalo, že agresor měl po ránu značně naváto.

Mladík machroval na ochranku i strážníky.



Minuta chyběla do 18. hodiny, když přijala Městská policie Strakonice naléhavou prosbu z marketu Billa u nádraží. „Zloděj se tady po zadržení pustil do ochranky marketu,“ zněla první zpráva z místa činu.Podle výpovědí měl muž detektiva kopat a tahat za vlasy. „Po příjezdu hlídky byl už zpacifikován a seděl v kanceláři. Jakmile zahlédl strážníky, projela jím druhá vlna vzteku. Přivítal je nepublikovatelnými nadávkami,“ uvedla tisková mluvčí městské policie Jaroslava KrejčováAby agresor zdůraznil význam svých slov, vstal a s vypjatou hrudí a vykročil proti strážníkovi. To ovšem neměl dělat. „Během chvíle ležel mladík na zemi a v poutech. Sedmadvacetiletý muž z Písecka zkrotl a poklidně pak vyčkal, až si pro něj přijede státní policie," dodala na závěr Jaroslava Krejčová.

Strakonice - Případy, které musejí strážníci městské policie řešit, jsou z různého soudku. Někdy dojde i na staré křivdy, stejně jako v úterý 21. května 2024. V jednu hodinu v noci si veliteli směny stěžoval muž, že jsou s kamarádem u jedné ženy v bytě a ona je nechce pustit domů.

Co je pravdy na tom, že žena nadrží ve svém bytě dva muž, jela na sídliště Mír ve Strakonicích prověřit hlídka. „Ukázalo se, že alkohol umí vytahovat staré křivdy. Zatímco žena (38) uvedla, že jí kamarád něco před časem ukradl a ona to chce zpátky, muž vysvětloval, že se jednalo o nedopatření, k němuž došlo už před rokem. Tvrzení proti tvrzení a nikdo z přítomných nakonec vlastně nechtěl nic řešit,“ uvedla tisková mluvčí strakonických strážníků Jaroslava Krejčová. Strážníci nakonec dali všem aktérům dýchnout. Chlapi nadýchali 2,83 a 1,25 promile alkoholu, žena 1,61 promile.