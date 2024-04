Strakoničtí policisté v úterý 9. dubna 2024 po 22 hodině zastavili a kontrolovali řidiče osobního auta Peugeot 406, který projížděl ulicemi Strakonic. Výsledek byl překvapivý.

Policie ČR - Ilustrační foto. | Foto: Foto archiv Deníku,

Policisté zastavili řidiče (47) v ulici Písecká a provedli u něj silniční kontrolu. Podrobil se i orientačnímu testu na přítomnost omamných a psychotropních látek přístrojem DrugWipe, výsledek vyšel pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Podle tiskové mluvčí policie Jaromíry Nováková řidič souhlasil s lékařským vyšetřením spojeným s odběrem krve a moči. Výsledky biologického materiálu potvrdí či vyvrátí, zda byl řidič pod vlivem návykových látek.

Policisté hledají vandala, který poškodil dům v ulici Mlýnská

Strakoničtí policisté řeší další umělecká díla sprejerů. Tentokrát se objevila v ulici Mlýnská, konkrétně na zadní zdi domu včetně okna sušárny.

Nápisy BTM, RASE 84 a další se objevily na domě v době od 2. do 8. dubna 2024. „Případ vyšetřují policisté obvodního oddělení Strakonice, kteří přivítají jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele. Lidé mohou své poznatky volat na telefonní číslo 974 237 700,“ uvedla tisková mluvčí strakonické policie Jaromíra Nováková.

Vloupal se do domu ve Škovřeticích a odnesl si deset tisíc

Blatenští policisté pátrají po dosud neznámém pachateli, který se v pátek 5. dubna 2024 v době od 5 do 15.30 hodin vloupal do domu ve Škvořeticích. Pomocí nalezeného žebříku se dostal na balkon a otevřenými balkonovými dveřmi vnikl dovnitř domu. Prohledal místnosti a odcizil finanční hotovost do 10 000 korun.