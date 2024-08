Další podvodné jednání rozkryli jihočeští policisté z odboru krajské hospodářské kriminality. V těchto dnech obvinili pětačtyřicetiletého muže ze Strakonicka z mnoha podvodů za bezmála 10 milionů korun. Obviněný muž měl podvést kolem dvaceti poškozených osob, jak uvedl jihočeský policejní mluvčí Jiří Matzner.

V letech 2014 až 2020 se muž dopouštěl pokračujícího zločinu podvodu. „Od poškozených vylákal různé finanční částky pod příslibem zajištění a dodání zboží, které však nedodal," popsal mluvčí. Lákal podle něj na zajištění mobilních telefonů, výpočetní techniky a podobně. Finance na zboží, které slíbil v budoucnu dodat, inkasoval v hotovosti i zasláním na účet.

„Obviněný muž byl natolik šikovný i výřečný, že navíc od svých zákazníků i přes nedodané zboží dokázal vylákat půjčky, které také nevracel," pokračoval Jiří Matzner s tím, že v těchto případech používal legendy jako dědictví po rodičích či výhru.

Jak vyšetřovatelka tohoto případu zjistila, sám věděl o své nepříznivé finanční situaci a nařízených exekucích z minulosti. Mohlo mu tedy být jasné, že nedokáže svým závazkům ani půjčkám dostát a že se na úkor všech poškozených obohacuje.

V případě, že by se soud ztotožnil s názorem vyšetřovatelky, hrozil by muži trest odnětí svobody v délce až osmi let. Vyšetřování muže probíhá na svobodě.

Podobná podvodná jednání nejsou podle policie neobvyklá. „Buďte opatrní, pokuste se vždy zjistit, zda osoba, se kterou hodláte obchodovat či jí půjčit peníze, je důvěryhodná," dodal mluvčí.