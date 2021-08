Vysoko nad městem se tyčí pozůstatky hradu a válcová věž zvaná Trúba s dřevěným ochozem a fantastickým výhledem. Až se dostatečně pokocháte a sejdete na náměstí, nezapomeňte s dětmi zajít do minizoo Aqua Terra nebo navštívit muzeum světoznámého malíře pravěku Zdeňka Buriana.

Pak už se vydáme do sousední Kopřivnice – města automobilů neodmyslitelně spojeného se značkou Tatra. Ve stejnojmenném muzeu je vystaveno šest desítek osobních i nákladních vozů od nejstarších po moderní. Nechybí zde ani Präsident - první automobil v tehdejším Rakousku-Uhersku. Zbrusu novou expozici zde připravili pro legendární motorový vůz Slovenská strela, který se do Kopřivnice vrátil po náročné rekonstrukci na začátku května.

Popojedeme do sousedního Příbora, jehož centrum je městskou památkovou rezervací. Mezi nejvýznamnější dochované památky patří piaristický klášter, rodný dům Sigmunda Freuda, kostel Narození Panny Marie či několik měšťanských domů.

V sousední Studénce si zajedeme až na severní okraj města k zámku. Zde opět zaplesají srdce tatínků a jejich synů. Ve Vagonářském muzeu se dozvíte spoustu informací - od vzniku nejstarších železničních tratí až po současnost - a prohlédnete si výrobu osobních, motorových i nákladních vozů ve zdejší vagonce od roku 1966 až do roku 2003.

Po technických památkách nás pak čekají ty přírodní. Budeme totiž projíždět přírodní rezervací Bartošovický luh kolem meandrující řeky Odry, podmáčených luk, rákosin a Bartošovických rybníků s mlýnem. Projedeme Kunínem, kde můžete navštívit zámek, který je jednou z nejcennějších barokních památek na severní Moravě a ve Slezsku.

To už se blížíme do cíle, kterým je Nový Jičín – město klobouků. Zajímavosti z jejich historie, vývoje a výroby zjistíte, pokud zavítáte do Žerotínského zámku. Prohlédněte si i historické jádro města – Masarykovo náměstí lemované malebnými domy s podloubími.

Nezapomeňte ochutnat

Štramberk se může pochlubit jedinečnou regionální specialitou. Štramberské uši se pečou z perníkového těsta a jsou charakteristické svým zatočeným tvarem.

Podle pověsti jde o památku na nájezd Tatarů v 15. století, kdy vyděšení obyvatelé hledali úkryt na kopci Kotouč, který Tataři obklíčili a chystali se k útoku. V noci ale přišla bouře s přívalem vod. Ukrytí křesťané toho využili, prokopali hráze rybníka a tatarské ležení zatopili.

Po opadnutí vody pak našli několik pytlů s nasolenýma lidskýma ušima, které měli Tataři odevzdat svému chánovi na důkaz poroby křesťanů.

Za Slovenskou strelou



Do Muzea Tatra v Kopřivnici se 13. května po dvou letech vrátil legendární motorový vůz Slovenská strela. Národní kulturní památka prošla náročnou renovací, která jí vrátila její původní podobu z roku 1936. Návštěvníci ji budou moci obdivovat v nově vzniklém výstavním pavilonu.



Vůz je unikátní svým technickým řešením, provedením i rychlostí. Už před druhou světovou válkou jezdil rychlostí až 130 kilometrů v hodině.