Jeho největším snem je účast na prestižním zhruba 4000 kilometrů dlouhém závodě napříč Evropou Trans Continental Race. Jako součást přípravy na tento náročný non-stop podnik pak loni založil projekt UltraBikers, v jehož rámci cyklističtí nadšenci sbírají body za účast v závodech, individuálním projížděním pevně daných tras a plnění tzv. charitativních výzev.

„Po narození syna v roce 2018 mi bylo jasné, že si od dobrodružného cestování budu muset dát na pár let pauzu, protože jet na tři týdny do světa prostě není jednoduché. Jízda na kole se ale pro mě stala drogou a tak jsem přemýšlel o nějaké nové motivaci,“ rozpovídal se pro Deník Radomír Čížek.

„Vedlejším efektem mých dlouhých výprav byla nejen neustále se zlepšující vytrvalost, ale především schopnost poprat se s náročnými podmínkami a také záliba v posouvání svých hranic. Pořád jsem chtěl ujet víc a víc, jet rychleji než minule, dostat se co nejvýš a poznat za den co nejvíc zajímavých míst,“ pokračuje nadšeně.

„Když jsem v létě 2018 poprvé ujel non-stop 400 kilometrů, objevil jsem v sobě určitý potenciál a říkal jsem si, že by ho bylo škoda nevyužít, dokud jsem relativně mladý. K dobrodružnému cestování se chci vrátit, až bude syn dospělý. Kdo ví, třeba se nám podaří i nějaká společná výprava,“ přeje si Radomír Čížek.

Život v pedálech

Od léta 2018 tak tráví převážnou část svého volného času na kole a ročně ujede více než 15 000 kilometrů, což mnozí nenajezdí ani ve svém osobním autě.

Jeho dosud největším úspěchem je 8. místo v 1000 kilometrů dlouhém závodě napříč Švýcarskem, odkud se vrátil nadšený a už během něj se mu v hlavě začaly rodit myšlenky na uspořádání vlastního podniku.

Velkým impulsem do budoucna pak byla první vlna covidu loni na jaře, během které se rušila spousta sportovních akcí a cyklisté byli nucení závodit pouze virtuálně.

„Tehdy jsou dostal takový nápad, že by mohlo být zajímavé vytvořit celoroční soutěž, kde cyklisté závodí nejen na organizovaných akcích, ale mohou si v libovolném termínu projíždět trasy různé délky a náročnosti napříč celou republikou, poměřit přitom svůj čas s ostatními a zároveň poznat to nejlepší z naší země,“ vysvětluje zarputilý cyklista.

„Také jsem chtěl zvýšit svou motivaci a potěšení z tréninku, takže místo polykání kilometrů na stále stejných cestách okolo baráku se snažím vždy popojet někam autem a trénuji v oblastech, kde to příliš neznám a snažím se přitom najít nejlepší cesty a spojit je do pevně dané trasy, na kterých bude možné si na dálku zazávodit,“ doplňuje Radomír Čížek.

Trasy UltraBikers nemají sloužit pouze závodníkům, ale zároveň mají být jakousi bankou cyklotras, kde si na své přijdou i výletníci, kteří se prostě chtějí projet po pěkných cestách, navštívit zajímavá místa a navíc ušetřit čas s přípravou a plánováním trasy.

V průběhu roku se následně chystá na jím vytvořených trasách pořádat několik závodů, kde se budou moci cyklisté utkat tzv. tělo na tělo.

Hlavními pilíři celoroční soutěže jsou MTB závod napříč Moravou Moravia Divide (cca 700 km, začátek května) a silniční závod Napříč ČR (cca 1000 km, červenec).

Jako velký jesenický patriot se pak chystá v polovině srpna pořádat JES300 festival, kde si mohou cyklisté zazávodit na trasách od 80 do 300 kilometrů v Jeseníkách.

Pomoc potřebným

Důležitou součástí projektu UltraBikers je také charitativní program, jehož prostřednictvím může kdokoliv přispět svým cyklistickým výkonem na dobročinné účely.

„Vytrvalostní cyklistika přímo vybízí k vymýšlení různých výzev, které vám zároveň pomáhají se zlepšovat. Chtěl jsem tyto výzvy zařadit do svého seriálu a přišlo mi jako skvělý nápad, věnovat za jejich absolvování peníze na charitu. Jednak se díky tomu vyberou peníze, které mohou někomu hodně pomoci, navíc vědomí, že některou výzvu plníte pro lidi, se kterými se osud opravdu nemazlil, vás neskutečně morálně posiluje. Pomáhá vám to nevzdat a podat co nejlepší výkon,“ říká odhodlaně bývalý hokejista a nyní ultrabiker Radomír Čížek.

Do programu UltraBikers proto zařadil pestrou paletu výzev, které si může každý splnit v libovolném termínu, zpravidla i v okolí svého bydliště, přičemž je často navíc možnost vlastní volby trasy.

V roce 2020 pomohl touto formou vybrat peníze na pořízení tříkolky handicapovanému chlapci, letos chtěl pomoci bývalému hokejovému spoluhráči Martinovi Přecechtělovi a jeho rodině, v boji se zákeřnou nemocí ALS.

„Přecův tragický příběh mě poměrně silně zasáhl. Hráli jsme spolu několik let hokej, poté jsem sledoval jeho úspěchy v běžeckých závodech. Jednoho dne koukám na internet a dozvídám se, že mu byla diagnostikována nevyléčitelná nemoc. Když jsem se dočetl, co obnáší zajištění péče, chtěl jsem nějak přispět a možná ještě víc ho podpořit morálně. Věřil jsem, že Martina alespoň trochu povzbudí, že úplně cizí lidé sedají na kolo, aby pro něho absolvovali nějakou šílenost,“ prozrazuje Radomír Čížek.

Bohužel Martin Přecechtěl na konci června sám ukončil své utrpení a boj se zákeřnou nemocí eutanázií ve Švýcarsku.

Do charitativního programu se zapojilo již přes 35 cyklistů, kteří stihli do konce června společně vybrat přes 30 000 Korun, které budou nyní věnovány rodině zesnulého sportovce.

Jedna výzva za druhou

Samotný Radomír Čížek se snaží jít příkladem a přehlídka jeho letošních výzev opravdu zaslouží uznání.

Asi nejnáročnějším podnikem byla 24hodinovka na trase Praha - Dražďany a zpět, během níž ujel za den na kole 558 kilometrů.

V polovině června se mu následně podařilo přejet celou Moravu (265 kilometrů od nejsevernějšího bodu u Bílé Vody k nejjižnějšímu bodu u soutoku Moravy a Dyje). To vše za 8 hodin a 20 minut.

Úspěšně také letos absolvoval výzvu Everesting, jejímž cílem je co nejrychleji nastoupat 8848 metrů na stále stejném kopci.

Výšku Everestu zvládl za 12 hodin a 50 minut díky 91 výšlapům 890 metrů strmého úseku se sklonem 11% na kopci k Cukrové boudě u Tatenic.

Program charitativních výzev UltraBikers ale není určený pouze elitním cyklistům a pokročilým vytrvalcům. Je nastaven tak, aby si každý zvolil úroveň své výzvy.

Ty se dělí na distanční (cílem je ujet co nejvíce kilometrů za určitý čas) a vrchařské (cílem je co nejrychleji nastoupat co největší převýšení).

Kromě individuálního absolvování výzev Radomír Čížek pořádá několikrát do roka akce, kde si je mohou zájemci splnit společně. V Jeseníkách jednu takovou letos připravuje na pátek 13. srpna, kdy je možné si zazávodit na kopci k horní nádrži Dlouhé Stráně.

Benefit pro předplatitele: e-kniha Cyklodeník. Pouze při nákupu předplatného na 3 nebo 12 měsíců. www.denik.cz/predplatne