Na Hradě, Hradec Králové

Hlavní lákadlo: Hovězí guláš s domácími bramboráčky, 169 Kč/150 g

Je to prostě gulášový orgasmus. Hovězí se rozsýpá na jazyku, omáčka je tmavá, lehounký nádech hořkosti dokazuje, že kuchař dotáhl cibulku na hranici dokonalosti. Domácí bramboráčky jako příloha by obstály sami o sobě. No a když tuhle českou klasiku prokládáte tankovou Plzní, opustí vaši hlavu všechny trable a svět zase dává smysl.

Za Deník doporučuje: Jiří Fremuth

Hospoda Na Hradě je prostě hradecká stálice, na nic si nehraje, a jak říká její provozovatel Ota Macháček: „Tady si jsou všichni rovní, je jedno, jestli jsi primátor nebo popelář. Král je tady jen jeden a to je výčepní.“