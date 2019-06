Strakonice - Mnozí lidé si myslí, že po rozpuštění ledu se na zimním stadionu nic neděje. Není tomu tak, ba právě naopak. Začíná fáze údržby a oprav, která musí být hotova do zahájení nové sezóny.

Zaměstnanci Zimního stadionu ve Strakonicích provádějí každoroční letní údžbu stadionu i zařízení. | Foto: Martin Walter

Když od této doby ještě odečteme dovolené zaměstnanců, vychází nám, že se to musí stihnout cca za 3 měsíce. To vyžaduje vzhledem ke stáří zimního stadionu a jeho vybavení nemalé úsilí a finance. Abychom ušetřili, snažíme se většinu z toho zvládnout vlastními silami. Na zbytek se musí najímat odborné firmy. Jako příklad náročnosti údržby (kterou si děláme sami) uvedu čištění chladícího kondenzátoru, který je 6 metrů dlouhý a je složen z 640 trubek o průměru cca 2 cm. V těchto trubkách proudí voda a na stěnách se tvoří vodní kámen a sedlina, která se musí mechanicky odstranit. Abychom se dostali do těchto trubek, musíme odmontovat čela kondenzátoru vážící každé cca 500 kg. K odstranění sedlin a vodního kamene se pak používá speciální 6 m dlouhý vrták upnutý do vrtacího kladiva a tím se projíždí trubka po trubce /celkem 3840 m/, což zabere 5 dní (8 hodinových směn).