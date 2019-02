Frymburk – O jeho jménu se spekulovalo už dříve. Obránce Zdeněk Kutlák (37 let) se objevil na teambuildingu hokejistů ČEZ Motoru na Lipně. Ale až časem se ukáže, jestli českobudějovický tým skutečně v boji o extraligu v příští sezoně posílí.

Zdeněk Kutlák | Foto: Deník / Jaroslav Sýbek

Dvě celé sezony jste odehrál v Salcburku, tu třetí jste nedokončil. Z jakého důvodu?

V polovině února jsem měl úraz. Měl jsem vyhřezlou plotýnku. V té době musela být uzavřena soupiska pro play off. Moje léčení mohlo trvat týden, ale také měsíc. Po konzultaci s lékaři i trenéry jsme se domluvili, že mě ze soupisky vyškrtnou, abych nezabíral místo zdravým hráčům.

Odešel jste z klubu?

To ne. Rehabilitoval jsem a byl jsem s týmem až do dubna. Ale nemohl jsem už nastoupit do zápasu.



Co následovalo po sezoně? Dal jste se už zdravotně do pořádku?

Zdravotně jsem v pořádku. Musel jsem ale řešit nějaké rodinné záležitosti, o kterých bych se nechtěl nějak dál šířit. Tam jenom doufám, že všechno bude v pořádku.



Jak jste se ocitl na tréninkovém kempu Motoru?

Byl jsem v kontaktu s klukama z vedení klubu. Ptali se mě, jak to se mnou vypadá na příští sezonu. Naše jednání bylo ovlivněno mou situací v rodině. Neměl jsem náladu řešit hokej. Až to bude dobré, tak se teprve uvidí, co bude dál.



Hovořilo se o tom, že byste se měl objevit až na ledě. Účast na teambuildingu na Lipně byla vaší iniciativou?

Přesně tak. Tohle je dobrovolná aktivita, kterou mi pan Stavjaňa nabídl. Byli jsme domluveni, že se půjdu sklouznout až na led. Trenér mě ale oslovil, jestli bych nechtěl tento týden absolvovat s týmem. Abych kluky trochu poznal. Uvítal jsem to a je to slušná zábava.



Věděl jste, že se nejedná o klasické soustředění?

Věděl. Vyplývalo to už z věcí, které jsme si měli zabalit s sebou. Předčilo to ale všechna očekávání. Je to pro nás překvapení každou minutu.



Dopředu vůbec nevíte, co bude následovat?

Nevíme. Instrukce dostáváme vždy až na místě. I když maximálně vyzvídáme, tak nám nikdo nic neřekne.



Baví vás to?

Určitě. Užívám si to. Při podobných akcích se v týmu pozná spousta věcí. Má to rozhodně něco do sebe.



Tušíte trochu, jak to bude s vámi s hokejem?

Pokud tento týden přežiji, tak půjdu určitě v pondělí s Motorem na led. Pak se uvidí, co bude dál. Dlouho jsem hokej nechával stranou, protože jsem měl úplně jiné starosti. Teprve se do toho zase dostávám a uvidíme, co bude a nebude.



Máte chuť hrát zase doma?

S narozením třetího potomka, kterého máme, by to rozhodně byla ta nejjednodušší cesta. Jednou jsem se domů vrátit chtěl. Ale těžko říct, jestli to bude už teď.