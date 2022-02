Ani umístění soběslavských hokejistů hned za lídrem nikoho nepřekvapí. Spartak se opíral o široký a kvalitní kádr, který podával vyrovnané výkony. Třetí skončil Český Krumlov, jenž o druhou příčku přišel až v závěrečném kole po nečekané porážce ve Vimperku. Jako jediný v soutěži však dvakrát zdolal Soběslav (5:4 PP, 4:1). Příslušnost k elitnímu kvartetu soutěže potvrdily i čtvrté Strakonice.

Celkem bez potíží si účast ve čtvrtfinále zajistili i hokejisté Radomyšle a Veselí nad Lužnicí. O poslední dvě vstupenky bojovali tři celky. Nakonec proklouzly Milevsko s Hlubokou nad Vltavou a černý Petr zbyl hráčům Vimperku, což lze do jisté míry přičíst i tomu, že po řadě odložených zápasech doháněli manko ve zhuštěném programu a občas už chyběly síly.

Největším zklamáním jsou výkony jindřichohradeckých Střelců, kteří skončili až na předposlední příčce a připsali si pouze čtyři vítězství.

Čtvrtfinále play off

(18., 20. a 22./23. února)

Samson ČB – Hluboká

Soběslav – Milevsko

Č. Krumlov – Veselí

Strakonice – Radomyšl

Jak už bylo zmíněno, rozhodující fáze sezony startuje už v pátek. Čtvrtfinále se hraje na dvě vítězství, semifinále a finále pak na tři, což je oproti minulým sezonám novinka.

„Začíná se klasicky na ledě lépe postaveného týmu po základní části, jenž by pak měl tuto výhodu i v případě rozhodujícího zápasu. Hracími dny jsou pátek a neděle, rozhodující duely by se pak hrály v úterý nebo ve středu,“ informoval sekretář jihočeského hokejového svazu Luděk Pavelka. V případě nerozhodného výsledku by následovalo pětiminutové prodloužení a pokud by v něm gól nepadl, zápas by rozhodovaly samostatné nájezdy.

Největším adeptem na celkový triumf v krajské lize je pochopitelně budějovický Samson, ale jak známo, play off je úplně jiná soutěž. Týmy Soběslavi či Českého Krumlova s ním dokázaly hrát vyrovnané partie, takže se favorit musí mít na pozoru.

Výsledky 22. kola:

Radomyšl – Strakonice 4:5 SN (0:2, 2:0, 2:2 – 0:0)

Branky: 30. Hřebíček, 38. Gába, 49. Hovora, 56. Vlk – 1. Fríd, 14. Bouška, 43. Švec, 53. Cibuzar, rozh. nájezd Dlouhý. Rozhodčí: Lukáš, Svoboda – Dančišin, Soukup. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:1.

Vimperk – Český Krumlov 5:3 (0:1, 1:1, 4:1)

Branky: 35. a 49. J. Sitter, 43. a 55. Suchánek, 41. Samohejl – 18. Svoboda, 21. V. Krcho, 58. Kutiš. Rozhodčí: Jílek, Šperl – Lang, Vokoun. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:2.

Hluboká nad Vltavou – Veselí nad Lužnicí 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)

Branky: 27. a 48. Miler – 23., 25. a 47. Pechlát, 8. a 23. Bárta, 50. Kratochvíl. Rozhodčí: Hamr, Matoušek – Bušta, Soukup. Vyloučení: 6:4.

Soběslav – Jindřichův Hradec 10:1 (2:0, 2:1, 6:0)

Branky: 35. a 53. Píha, 19. Macháček, 20. Tržil, 24. Kubeš, 42. Pauš, 46. Žákovský, 53. Šimák, 56. Pánek, 56. Hraňo – 39. Novák. Rozhodčí: Lukáš, Novotný – Kothera, Hřídel. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:0. V oslabení: 3:0.

Božetice – Milevsko 0:7 (0:1, 0:1, 0:5)

Branky: 43. a 56. Suchan, 3. Pecka, 24. Jíška, 42. Radosta, 58. Růžek, 59. Škrdleta. Rozhodčí: Trnka – Knor, Kubeš. Vyloučení: 5:9. Využití: 0:1.

Dohrávka 12. kola:

Jindřichův Hradec – Vimperk 1:4 (0:0, 0:0, 1:4)

Branky: 41. Jasanský – 50. a 56. Schmidt, 46. R. Sitter, 58. Šafář (Šaršok, Schmidt). Rozhodčí: Jílek – Lang, Hřídel. Vyloučení: 7:6, navíc Procházka (JH) 10 min. + do konce. Využití: 0:1.

Dohrávka 14. kola:

Český Krumlov – Veselí nad Lužnicí 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)

Branky: 12. a 51. J. Krcho, 42. Kadlec, 44. Vondřich, 45. Hakl, 57. Klíma – 22. Marcilis, 46. Mikeska. Rozhodčí: Novotný, Hamr – Knor, Matas. Vyloučení: 10:9, navíc Trummer (ČK) 10 min. + do konce a Dušák (Veselí) 5 min. + do konce. Využití: 3:1.

Kanadské bodování po základní části

1. Martin Hanzal (Samson ČB) 57 (23+34), 2. Ondřej Dlouhý (Strakonice) 35 (19+16), 3. František Mrázek 34 (16+18), 4. Roman Šulčík (oba Samson ČB) 32 (20+12), 5. Vojtěch Krcho (Č. Krumlov) 32 (14+18), 6. Jakub Suchan (Milevsko) 32 (14+18), 7. Jan Žákovský (Soběslav) 32 (14+18), 8. Karel Schmidmayer (Hluboká) 31 (15+16), 9. Jan Kadlec (Č. Krumlov) 30 (16+14), 10. Rudolf Suchánek (Vimperk) 30 (7+23).

Nejlepší střelci po základní části:

23 - Martin Hanzal, 20 - Roman Šulčík, 19 - Ondřej Dlouhý, Patrik Šebesta (Strakonice), 18 – Lukáš Matys (Hluboká), 16 – František Mrázek, Jan Kadlec, Jan Marcilis (Veselí)

Krajská liga po základní části

1. Samson České Budějovice 20 19 0 0 1 156:47 57

2. Spartak Soběslav 20 14 1 2 3 110:63 46

3. Slavoj Český Krumlov 20 13 2 0 5 123:70 43

4. HC Strakonice 20 12 1 1 6 92:83 39

5. Sokol Radomyšl 20 9 1 2 8 100:112 31

6. Lokomotiva Veselí nad Lužnicí 20 10 0 0 10 100:95 30

7. HC Milevsko 20 8 0 1 11 85:86 25

8. TJ Hluboká nad Vltavou Knights 20 7 1 0 12 86:95 23

9. HC Vimperk 20 7 0 1 12 72:102 22

10. Střelci Jindřichův Hradec 20 4 0 0 16 64:123 12

11. TJ Božetice 20 0 1 0 19 38:150 2