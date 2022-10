Domácí poslali do hry až na drobné přesuny mezi jednotlivými útoky stejnou sestavu jako v posledním utkání v Hradci Králové. Po dvou porážkách na ledě soupeřů začali Jihočeši dost zaraženě a moc jim nepomohly ani dvě přesilovky v rychlém sledu za sebou. Hanáci byli aktivnější, také dostali příležitost zahrát si dvakrát v početní výhodě, ale ani oni si nevynutili výraznější tlak. A co prošlo, pochytal pozorný Hrachovina.

Na střely na branku vyhráli úvodní dějství hosté až nečekaně výrazně 8:3, ale bezbrankový stav na ukazateli skóre odpovídal tomu, co se na ledě v úvodní dvacetiminutovce odehrálo.

Ani po změně stran se obraz hry příliš nezměnil. K vidění byl nadále především úporný boj s minimem šancí, oba gólmani Hrachovina i Konrád navíc působili velice jistým dojmem a ani přesilové hry nadále nebyly ani pro jednu stranu zrovna velkou výhodou.

Až tři minuty před druhou sirénou se Motor konečně v přesilovce prosadil, jenže Tomečkův gól zkoumali sudí pořádně dlouho u videa a nakonec odhalily jemné kopnutí bruslí…

Naštěstí ta správná gólová radost přišla hned o chvilku později ještě v té samé početní vhodě. Pech našel přesnou přihrávkou před brankou Gulaše a domácí kapitán zamířil zblízka neomylně pod horní tyčku – 1:0.

Hned na úvod třetí části zlikvidoval výborný Hrachovina Káňovu gólovku.

Hosté se začali osmělovat stále víc. Klimkův nájezd naštěstí brankou neskončil i díky tomu, že se stačil rychle vrátit útočník Pech a soupeře částečně rozhodil.

Devět minut před koncem ale už bylo vyrovnáno. Po dost sporném zákroku na Pecha prostřelil Hrachovinu zblízka Škůrek.

Vyrovnaná bitva o každý centimetr ledu s minimem velkých šancí tak dospěla do prodloužení. V něm byl vyloučen domácí Valský a Ondrušek v přesilovce minutu před koncem rozhodl o výhře hostí.

Branky a nahrávky: 38. Gulaš (Pech, Dzierkals) – 51. Škůrek (Nahodil, Rašner), 64. Ondrušek (Klimek). Vyloučení: 8:9, využití: 1:1. Rozhodčí: Hejduk, Sýkora – Zíka, Rampír. Diváci: 5628.

Motor: Hrachovina – Vráblík, Štencel, Bindulis, Hovorka, Šenkeřík, Kachyňa – Gulaš, Pech, F. Přikryl – Karabáček, M. Hanzl, Dzierkals – Valský, Toman, J. Strnad – Zd. Doležal, Koláček, Tomeček. Trenéři Modrý, Čermák a Fousek.

Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Škůrek, Rašner, Švrček, Řezníček, Dujsík – Orsava, P. Musil, J,. Káňa – J. Navrátil, Nahodil, Klimek – Bambula, J. Knotek, Kunc – Strapáč, Anděl, Kusko. Trenéři Tomajko a Žabka.

Hlasy trenérů – Jaroslav Modrý (Motor): „Blahopřeji soupeři k vítězství. Věděli jsme, že hraje důrazný a bojovný hokej. Těžko se proti němu dostává do šancí. A když už jsme se do nějaké dostali, měl výborného brankáře Konráda. Bylo velice složité se prosadit. V přesilovkách se možná zdálo, že jsme málo stříleli, ale proti obětavě bránícímu soupeři bylo těžké dostat se do dobrých pozic.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Hrálo se vyrovnané utkání. My jme dobře začali, ale z úvodního tlaku jsme nic nevytěžili. Strašně moc jsme se nechávali vylučovat. Podali jsme dobrý výkon ve hře pět na pět i v oslabení, ale proti soupeři, který má tak dobré přesilovky, jsme vyrobili moc faulů. Jeden domácí potrestali. Před třetí třetinou jsme si řekli, že to zkusíme ubojovat a otočit. To se nám podařilo a v prodloužení jsme paradoxně rozhodli v přesilovce, které se nám jinak v utkání moc nedařily.“