O tom, že se Jihočeši vyhnou předkolu a půjdou přímo do čtvrtfinále, se rozhodovalo až v posledním kole základní části soutěže. Hosté potřebovali uhrát bod na ledě již jistého vítěze základní části Hradce Králové, a také ho nakonec uhráli. I když to byl pořádná řežba a vyrovnávací gól vsítil Michal Vondrka pouhé čtyři minuty před koncem.

Na východě Čech to byla v úterý skutečně strhující podívaná. „Byl to zápas, který měl opravdu šťávu a parametry play off. Hradec chtěl vyhrát za každou cenu, ale my jsme také věděli, o co hrajeme. Že nemůžeme spoléhat na utkání Pardubic ve Zlíně, ale musíme si ten potřebný bodík uhrát sami. Šli jsme si za tím,“ zdůrazní velezkušený centr.

Motor to zvládl a po deseti letech se na jihu bude hrát extraligové čtvrtfinále

Motor se prakticky po celý zápas pokoušel dohnat jednogólový náskok soupeře, který si ho zajistil tak trochu šťastným gólem hned z páté minuty. „První třetina z naší strany nebyla ideální, ale v těch dalších dvou jsme prostě fárali. Stáhli jsme hru na tři lajny a nechali jsme na ledě úplně všechno. Čtyři minuty před koncem dal Mižu (Michal Vondrka – pozn. red.) ten vytoužený gól a pro nás to znamenalo zlatý bod. Myslím, že zatím máme být na co hrdí, když jsme postoupili mezi čtyři nejlepší týmy extraligy,“ zdůraznil ostřílený matador.

Novotného nepřekvapilo, že Hradec hrál jako o život, přestože mu v posledním utkání dlouhodobé části prakticky o nic nešlo. „Věděli jsme, že udělají pro úspěch maximum. Rivalita je mezi oběma kluby velká a byl to pro ně poslední zápas před domácími fanoušky. Bylo jasné, že to pro nás bude hodně těžké. Byl to play off hokej a hráli jsme proti nejlepšímu týmu základní části. Nejen teď, ale v celé sezoně jsme s ním dokázali hrát vyrovnané zápasy. Dvakrát jsme Hradec porazili a dvakrát jsme s ním prohráli v prodloužení,“ vypočítává.

Dvanáctidenní přestávka před startem čtvrtfinále se mužstvu bude hodit. „Určitě. Hráli jsme těžké zápasy, které nás pořádně vyšťavily. Ale čtyřku jsme si zasloužili,“ je přesvědčen.

Kanadský obránce Stuart Percy si u nás oblíbil guláš a kyselé okurky

Bývalý reprezentant nelituje, že se nechal zlákat k návratu do profesionálního hokeje, přestože už to neměl v plánu. „Určitě nelituji. I když toho mám občas plné zuby a po každém zápase jsem rozlámaný,“ směje se. „Ale vždycky v sobě najdu tu vůli a bojovnost, že nic nevypustím, i když nohy třeba nejdou. Teď už mám ale v hlavě jenom play off, na které se těším. Jsem rád, že týmu mohu nějakým způsobem pomáhat. Těší mě, že mohu být jeho součástí a podařilo se nám postoupit do čtyřky,“ chválí si.

Čtvrtfinálovým soupeřem jeho týmu bude po základní části nejlepší z postupujících z předkola. „Budu se dívat. Zajímá mě, na koho půjdeme. Předkolo nebude pro nikoho lehké. Budeme to sledovat a podle vývoje jednotlivých sérií se začneme chystat na případné soupeře,“ nechtějí v klubu nic podcenit.