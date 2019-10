České Budějovice – O první místo v tabulce Chance ligy si to v sobotu rozdají hokejisté ČEZ Motoru s Porubou (17). „Těšíme se,“ ujišťuje kapitán Jihočechů Pavel Pýcha (23 let).

Pavel Pýcha | Foto: Deník/ Jan Škrle

Ve středečním kole jste dokázali vyhrát na ledě loni ještě loni extraligového Chomutova 4:1. Byl to z vaší strany povedený zápas?

Byl to dobrý zápas. Povedl si nám začátek. Vytvořili jsme si nějaké šance a určitě nám pomohl první gól. Ten nás vždycky trochu uklidní. Při přesilovce jsme pak dali i druhý. Byla to dobrá první třetina.