Zklamali. Hokejisté Madeta Motoru České Budějovice doma proti Mladé Boleslavi propadli výkonem i výsledkově a odešli poraženi vysoko 2:6. V tabulce Tipsport extraligy zůstávají na posledním čtrnáctém místě a na play off už ztrácejí propastných sedmnáct bodů. V úterý přivítají v Budvar aréně Kometu Brno (17.30).

Gesto zmaru Václava Prospala. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Snad jenom úvod zápasu naznačoval, že by Jihočeši mohli štiku letošní extraligy zlobit. Loučící se Forman nastřelil hned v úvodní minutě tyč, ale pak dostali domácí gól při vlastní přesilovce. Do první přestávky inkasovali ještě dvakrát a o osudu zápasu bylo víceméně rozhodnuto. „Ve všem jsme byli horší a Boleslav vyhrála naprosto zaslouženě. Výsledek je pro nás ještě milosrdný. Z naší strany to nemělo s extraligovým hokejem nic co do činění,“ nešetřil kritikou trenér poraženého mužstva Václav Prospal.