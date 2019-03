Po prvních dvou zápasech je stav vyrovnaný 1:1. Berete toto skóre?

Musím uznat, že stav je to spravedlivý. Ve druhém utkání byl Havířov lepší a přehrával nás. Nedali jsme ani gól a soupeř vyhrál zaslouženě.



Dají se oba první duely porovnat?

Už v prvním utkání si Havířovští vytvořili nějaké šance, které neproměnili. Byli jsme spíš šťastnější, než že bychom byli nějak výrazně lepší. Makali jsme, ale navrch jsme neměli. Je toho hodně, co musíme změnit.



Ve druhém utkání jste hráli vyloženě špatně. Souhlasíte?

Hráli jsme špatně, to je pravda. Všude jsme byli pomalejší, prohrávali jsme osobní souboje. Rozhodně to z naší strany nebyl play off zápas.



Čím si to vysvětlujete?

Nevím. Na to v tuto chvíli neznám odpověď. Kdybych to věděl, tak by se to změnilo.



Dají se v Havířově očekávat z herního hlediska odlišné zápasy?

V Havířově se lehce nehraje. O tom už jsme se několikrát přesvědčili. Nevím, s čím tam soupeř přijde. Ale nemyslím si, že by nějak vyloženě otvíral hru, i když bude hrát doma. Jeho herní styl se asi moc měnit nebude.



Je hodně cítit psychická výhoda na straně Havířova, který má postupem do play off prakticky splněno a nyní už může jenom překvapit, zatímco na vaší straně jsou očekávání samozřejmě podstatně větší?

Takhle to bývá vždycky. Týmy, které postoupí do play off až na poslední chvíli, tak se vždycky dostanou do laufu a jdou si to hlavně užít, protože je vyloženě nic netlačí.



Jak moc je v utkání důležitý první gól, který dal zatím pokaždé soupeř a potom hlavně ve druhém duelu svůj náskok kontroloval?

To jsme měli už v sezoně. Někdy jsme hráli dobře, dali první gól a pak jsme většinou vyhráli. Ale také se nám dostkrát podařilo zápas otočit. V tom bych problém neviděl. Ve druhém utkání si to Havířov hlídal od stavu 2:0 pro něj. To už se skutečně nikam moc nevysunoval, i když si přesto nějaké šance vytvořil.



S čím byste byl spokojen po návratu ze dvou utkání v Havířově?

Abychom vedli 3:1.