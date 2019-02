Strakonice - Strakoničtí hokejisté porazili doma Telč 3:1, v tabulce jsou už šestí.

Jen tak dál! Hokejisté Strakonic navázali na předchozí tři zápasy, ze kterých vytěžili osm bodů, a přidali další tři. Poprvé je mohli oslavit se svými příznivci, když v sobotu 19. listopadu doma porazili předposlední Telč 3:1 (1:1, 1:0, 1:0) a v tabulce si rázem polepšili už na šesté místo.

Poslední čtyři utkání měla jedno společné – skvělé výkony strakonických brankářů, které byly základem tří vítězství v normální hrací době a jednoho na nájezdy. Dvakrát mezi tyčemi kraloval Jakub Myslivec, dvakrát David Havelec.

O roli strážců svatyně se už minulý týden pro Strakonický deník zmínili trenér Jiří Beneš a kapitán Tomáš Růžička. A kouč se mohl při hodnocení utkání s Telčí jen opakovat. „Naše výhra byla postavena na výkonu Kuby Myslivce. Zachytal výborně, podržel nás," uvedl trenér.

Domácím se herně až tolik nedařilo, dlouho se trápili. Navzdory tomu, že od 4. minuty vedli po brance Grosse, se nemohli dostat do zápasu. „Opravdu jen díky spolehlivosti Myslivce jsme pořád byli ve hře."

Telč se totiž neukázala jako žádný slabý soupeř. Podle Jiřího Beneše hrála velmi dobře a její postavení v tabulce jí nepřísluší. Navíc u Strakonických zavládlo po první trefě lehké uspokojení. „Srazil nás vyrovnávací gól. Od té doby měli hosté několik dobrých příležitostí, my jsme se hrozně těžko dostávali do hry, byli jsme nedůrazní a mysleli si, že to půjde samo," dodal kouč.

Druhou branku Jihočechů vstřelil Dlouhý v době, kdy byly šance na obou stranách a kdy soupeř měl více ze hry. „Povedl se nám brejk, gól z 36. minuty nás trošku uklidnil. Zlomový moment přišel na začátku třetí části, kdy Tomáš Růžička zvýšil na 3:1. Tím jsme hostům vzali vítr z plachet," řekl Beneš.

Tým z Vysočiny se poté tlačil hodně dopředu, otevřel zadní vrátka a zkoušel i power play. Ale skóre se už nezměnilo. „Poděkování patří fanouškům za podporu a výbornou atmosféru," poznamenal trenér.

Tuto sobotu hrají Strakonice opět doma, hostí poslední Soběslav. A tentokrát by měl chytat David Havelec. „Chceme udržet oba gólmany ve hře. Jsou velmi kvalitní a vzhledem k tomu, že sezona bude dlouhá, chci, aby chytali jeden i druhý," upřesnil Jiří Beneš. Soutěž je podle něj vyrovnanější než v předchozí sezoně.

Sestava: Myslivec – Kovář, J. Srb, Kordík, Gross, M. Hrubý, Dlouhý, Růžička, Binder, Ruda, Major, Andrle, Čadek, Křenek, Kurečka, P. Srb.