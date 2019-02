České Budějovice - Hokejisté HC Mountfield zase zabrali. V součtu s finálovým turnajem European Trophy prohráli šest zápasů v řadě. Ve středu přerušili tuto nepříjemnou sérii důležitým extraligovým vítězstvím 3:1 v Liberci a vyrovnávacím gólem na 1:1 se na něm podílel slovenský obránce René Vydarený (30 let).

René Vydarený z Budějovic (vlevo) a Jakub Valský z Kladna. | Foto: Deník/Václav Pancer

Ač nepatří k vyhlášeným kanonýrům, letos zaznamenal už svůj čtvrtý extraligový gól. A byl to gól dost kuriózní, protože brankáře Pince překonal zpoza brankové čáry, když nahodil kotouč do jeho výstroje a od ní zamířil do jeho klece.



Nahazoval jste kotouč na Pince už s tím záměrem, aby skončil v brance?



Záměr to byl. Viděl jsem, že je Pinc na ledě. Nastřelil jsem do něj puk a on si ho zřejmě bruslí kopl za brankovou čáru. Doufal jsem, že by to tak mohlo dopadnout.



Jak se vůbec přihodilo, že jste se jako obránce ocitl při přesilovce za brankou soupeře?



Vyplynulo to z rozjezdu celé naší akce. Vyvážel jsem puk z naší třetiny. Posunul jsem ho Aleši Kotalíkovi, který ho zatáhl kolem mantinelu a my jsme spolu s Milanem Gulašem ve dvou stahovali hráče do branky. Guli střílel a já jsem pak za brankou dorážel kotouč.



Vaše extraligové maximum je šest gólů za sezonu. Letos jste dal už čtvrtý. Považujete z tohoto pohledu letošní sezonu za vydařenou?



V každém případě. Čtyři góly na konci prosince, to je na beka docela dost.



Zápas v Liberci jste zvládli velice dobře. Byli jste spokojeni nejen s výsledkem, ale i s výkonem?



Hráli jsme od začátku zápasu celkem dobře. Pouze v úplném závěru první třetiny se to tam nešťastně poodráželo a Tomáš Vak nám dal gól skoro z brankové čáry. Samozřejmě tam byly nějaké chybičky, ale celkově to byl dobrý výkon. Nehráli jsme špatně už zápasy v Pardubicích a doma se Spartou, ale bohužel jsme je nedotáhli k nějakému bodovému zisku. Teď se nám to konečně povedlo.



Vy osobně jste v Rakousku nebyl kvůli zranění, ale v součtu s finálovým turnajem European Trophy jste měli za sebou sérii šesti porážek. Bylo to znát na atmosféře v kabině?



Ani ne. Proti Plzni to nebylo až tak tragické. Závěr byl hodně vyhecovaný a získali jsme bod, když se nám nepovedlo prodloužení. To Rakousko bych nebral úplně v potaz. Měli jsme nějaká zranění a bylo to tam dost náročné. Nevyšel nám první zápas a pak už se nehrálo prakticky o nic.



Jaký vůbec váš názor na European Trophy?



Rozhodně to není špatná myšlenka. Ale asi by bylo lepší, kdyby se celá soutěž dohrávala v létě před sezonou. V průběhu sezony je hodně zápasů a kluci, kteří nejezdí na nároďák, nejsou na tak velkou zátěž zvyklí. Není jednoduché zvládnout takhle náročný turnaj v době, kdy by se mělo spíše trénovat.



Páteční duel s Vítkovicemi je odložen, takže vás čeká více než týdenní pauza. Je to nepříjemné narušení zápasového rytmu?



Není to ideální. Ta pauza je dost velká a budeme v ní hodně trénovat. Lepší by bylo, kdyby se hrálo, protože nám přestávky nikdy moc nesvědčí. Potom budeme hrát v lednu pořád a k tomu se přidá náročné cestování. Čeká nás hodně zápasů venku a bude to pro nás klíčová fáze sezony.



S čím vstoupíte do nového roku?



Předsevzetí si žádné nedávám, ale doufám, že rok 2012 bude lepší než 2011.