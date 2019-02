České Budějovice – Velmi dobrý výkon, cenné tři body za výhru 3:2 a šestibodový náskok na čele první Chance ligy. Takhle povedený byl zájezd hokejistů ČEZ Motoru do Vsetína. Sobotní zápas v Benátkách mají Jihočeši odložený, v pondělí je čeká domácí šlágr s Jihlavou (17.30).

Hosté tak dokázali přerušit úctyhodnou sérií osmi vítězství v řadě, se kterou Valaši do očekávaného duelu šli. Pro naše sebevědomí to byl výborný zápas, který jsme dokázali v bouřlivé atmosféře zvládnout,“ chválil si i asistent trenéra vítězného týmu Aleš Totter.



Jihočeši sice nakonec vyhráli jen o gól, ale nad soupeřem měli navrch. „Kromě vyrovnané první třetiny jsme byli lepší,“ přikývne. „O vítězství nás mohla připravit snad pouze vlastní nedisciplinovanost a dobré přesilovky soupeře,“ konstatoval.



Rozhodnout mohl jeho tým už dříve. „Za stavu 2:1 jsme měli skutečně spoustu šancí a mohli jsme domácím odskočit. Jenže pak jsme udělali hloupý útočný faul za vsetínskou brankou, soupeř z přesilovky vyrovnal a vrátil se do zápasu,“ popisuje dramatický průběh duelu.



V závěrečném dějství rozhodl o třech bodech pro Motor v přesilovce pět na tři nejlepší střelec týmu Endál. „Do třetí třetiny jsme šli zase od začátku, ale cítili jsme, že jsme lepší a vítězství by mělo přijít. Jsem rád, že jsme to zvládli. Závěr utkání jsme odehráli zkušeně, k power play se soupeř dostal až dvacet vteřin před koncem,“ chválí si. „Byl to výborný zápas a věřím, že si z něj hodně přeneseme i do dalšího utkání s Jihlavou a přerušíme sérii porážek s tímto soupeřem,“ připomíná Totter předloňskou sezonu, kdy se Dukla stala černou můrou Motoru. Prohrál s ní všech osm vzájemných zápasů. Navíc Jihočeši podlehli na Vysočině i v prvním letošním duelu vysoko 0:7.



V brance podal tradičně spolehlivý výkon Jan Strmeň, i když na prvním gólu, kdy mu puk prošel do sítě mezi tyčkou a jeho tělem, nebyl úplně bez viny. „Takové góly padají i v NHL,“ mávne asistent rukou. „Honza chytal dobře. Bez solidního výkonu brankáře ve Vsetíně nelze uspět. S Petrem Kváčou jsme jim rovnoměrně rozdělili zápasy, takže dopředu vědí, kdo kdy bude chytat,“ informuje.



Tottera potěšily i dva góly z hokejek obránců. „Je to plus pro efektivitu celého týmu. Dobře hrál celý tým. Ale pro sebevědomí našich beků je to jenom dobře,“ souhlasí.