První týden přípravy absolvovalo mužstvo tzv. kapitánské tréninky, které si vedli sami hráči a trenéři je sledovali pouze z tribuny. „Trenér by neměl být nikdy spokojený,“ namítne s úsměvem na první dobrou hlavní kouč týmu Jaroslav Modrý. „Sledovali jsme vazby a návyky, jaké kluci mají. V hlavě si rovnáte, jak odbourat ty špatné věci, a jak to udělat, aby ty dobré dělali hráči ještě lépe. Pořád přemýšlíte, jak celkově zlepšit celý produkt,“ dodá.

První týden byl pro hráče skutečně především seznamovací a podle Modrého splnil svůj účel. „Po dlouhé pauze, kdy se nebruslilo, si tělo nějaký čas zvyká na pohyb na ledě. Bylo dobře, že se kluci takhle zapracovali. O víkendu si odpočinuli a od pondělka už jdeme do systémových věcí, abychom si řekli, jak chceme hrát a čím bychom se chtěli v sezoně prezentovat,“ uvádí kouč.

Trenéři už znají také výsledky fyzických testů, které hráči absolvovali v minulém týdnu. „Něco nám to ukázalo. Čísla nelžou. Někteří kluci nejsou připraveni úplně tak, jak bychom si představovali. Ale do startu extraligy je ještě daleko a musíme je dotrénovat, aby byli na soutěž co nejlépe nachystáni. Předchází se tím i případným zraněním,“ je si kouč vědom.

Motor poprvé vyjel na led, tréninky vedou kapitáni Milan Gulaš s Lukášem Pechem

Od tohoto týdne už Motor trénuje v maximální intenzitě. Mužstvo je rozdělené do dvou skupin. „Nejprve jde jedna skupina na led na klasický trénink a druhá je v posilovně. Druhá část je herní, kdy proti sobě obě party hrají tréninkový zápas. Při třetí fázi si to prohodí. První skupina jde do posilovny a druhá má trénink na ledě,“ dává kouč nahlédnout do plánu přípravy.

V pátek čeká Jihočechy úvodní přípravy duel s rakouským Salcburkem. Celkem jich mužstvo v rámci přípravy odehraje osm. „Všichni hráči dostanou šanci ukázat, co v nich je. Od toho přípravné zápasy jsou. Větší roli v nich budou mít i kluci, kteří ji běžně nemají a v minulosti neměli. Uvidíme, jak se v ní budou prezentovat,“ naznačuje, co si především od přátelských střetnutí slibuje.

Modrého svěřenci se v rámci přípravy utkají se zahraničními protivníky, ale také s našimi prvoligovými celky Jihlavou a Třebíčí. „Určitě zohledníme, s kým hrajeme. V žádném případě se nenecháme od nějakého klubu zesměšnit. To určitě ne. Také podle soupeřů vybereme, kolik kteří hráči dostanou prostoru,“ uvádí.

Právě Salcburk se jeví jako možná nejsilnější sok ze všech. „Je trošku škoda, že zrovna se Salcburkem hrajeme takhle brzy. Ale prostě je to tak a připravíme se, jak nejlépe můžeme. Výbornou prověrkou bude také turnaj ve Štýrském Hradci, na který pojedeme necelý týden před startem extraligy. Čekají nás tam kvalitní celky a bude to pro nás také změna prostředí. Ale soupeře v přípravě až tak neřešíme. Je to hlavně o nás, abychom se na sezonu dobře připravili. Každý celek má sílu a nějakou svou identitu. Je jen v našich hlavách, jak se dokážeme na jednotlivá utkání nachystat,“ zdůrazní trenér.

Hokejový Motor posiluje, přichází lotyšský reprezentant Martinš Dzierkals

Výsledky nejsou v přípravném období tím nejdůležitějším, ale Modrý rozhodně prohrávat nechce. „Výsledky jsou důležité vždycky. Určitě neprohrávám rád. Na každý zápas se připravíme a hlavně pro mladé kluky je to šance ukázat se, co v nich je. Máme tady své vlastní odchovance, se kterými musíme pracovat. To je cesta, kterou musíme jít a vylepšit ji,“ má jasno.

Potěšitelné je, že trenéři mají k dispozici prakticky kompletní kádr. Mimo zůstává jenom útočník Karabáček, jenž se stále ještě zotavuje ze zranění z minulé sezony. „Zatím chodí bruslit sám a čekáme na pokyn od lékařů, aby se s námi mohl zapojit normálně do tréninku,“ informuje Modrý.

Naplno už trénují Strnad, jenž měl také zdravotní problémy, a také zahraniční hráči Percy a Dzierkals. „Na ledě máme téměř kompletní tým a postupně si ho skládáme,“ uzavírá trenér.

Program přípravných zápasů

přátelsky – pátek 5.8.: Motor ČB – Salcburk (17:30)

přátelsky – úterý 9.8.: Kladno – Motor ČB (18 Příbram)

přátelsky – čtvrtek 11.8.: Motor ČB – Třebíč (17:30)

přátelsky – neděle 21.8.: Motor ČB – Linec (17:30)

přátelsky – neděle 28.8.: Linec – Motor ČB (17:30)

přátelsky – úterý 30.8.: Motor ČB – Jihlava (17:30)

turnaj v Grazu – pátek 9.9.: Nitra – Motor ČB (16)

turnaj v Grazu – sobota 10.9.: finále nebo zápas o třetí místo