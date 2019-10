Domácí nastoupili v očekávaném složení s Kloučkem v brance, útočníkem Babkou opět v roli obránce a Kanaďanem Gilbertem v centru druhé formace. Mimo hru zůstávají zranění beci Suchánek s Pavlinem. V hostující sestavě nechyběl jako mentor pro partu mladíků, ale i nejproduktivnější hráč týmu ostřílený matador Duda.

A byl to právě známý bouřlivák v dresu soupeře, který se postaral o vedoucí gól zápasu. Vyčíhl si obránce Plášila, kterého celkem lehce obral o kotouč, předložil ho před branku Průžkovi, jenž střelou k tyči neměl problém překonat Kloučka. To běžela sedmá minuta zápasu. Do té doby byli sice Jihočeši lepší, ale trochu jim chyběl drajv a vyložené šance si nevytvořili.

Přesilovkovou tutovku hostujícího Hampla naštěstí Klouček kryl a pak se radovali také svěřenci trenéra Prospala. V početní výhodě pohotově napálil odražený puk do branky M. Novák.

Ale jinak nabídla úvodní třetina vyrovnanou podívanou, ve které hostující brusliví mladíci hodně zlobili. Střely na branku byly 11:5 v jejich prospěch.

Do druhé třetiny vstoupil Motor s výrazně větším odhodláním, donutil soupeře k faulům a v přesilovkách ho pořádně zmáčkl. Narážel však na pozorného Žajdlíka v hostující brance a domácím hráčům chyběl i větší klid v koncovce.

Zle ale mohlo být i na druhé straně, když domácí obraně ulétl mladík Jiruš. Klouček však jeho sólo naštěstí zlikvidoval.

Byl to nakonec přece jen domácí celek, který strhl vedení na svou stranu. Nejprve se štěstím přestál sérii zmatků ve vlastním obranném pásmu a poté se trefil krásně bombou z první obránce Lytvynov.

Znovu v přesilovce se pak báječně bombou rovněž přímo z voleje trefil do horního růžku Přikryl, ale ještě před druhou sirénou vrátil Benátky do zápasu svým druhým gólem Průžek.

Jenže Motor vítěznou sérii přerušit nechtěl a v závěrečném dějství si tři body pohlídal. Napomohl tomu i šťastný gól na 4:2, když Plášil nastřelil Přikryla a ten tak trochu nevědomky tečoval kotouč do sítě.

Definitivní tečku za povedeným zápasem pak udělali domácí v jeho závěru, když po krásné kombinační akci s Plášilem skóroval Venkrbec a uzavřel gólový účet zápasu na konečných 5:2.

Branky a nahrávky: 12. M. Novák (Endál, Plášil), 34. Lytvynov (Karabáček), 38. R. Přikryl (Pýcha, Zd. Doležal), 45. R. Přikryl (Plášil, Karabáček), 58. Venkrbec (Plášil, Endál) – 7. Průžek (Duda), 39. Průžek (Bukač, Hampl). Vyloučení: 6:7, využití: 2:0. Rozhodčí: Doležal, Kopeček – Kreuzer, Polonyi. Diváci: 5465.

ČEZ Motor České Budějovice: Klouček – Plášil, Pýcha, Babka, Vydarený, Pavel, Lytvynov – Holec, Venkrbec, Christov – J. Veselý, Gilbert, Šimánek – Zd. Doležal, R. Přikryl, M. Novák – Endál, Prokeš, Karabáček – Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Kluci se teď vezou na vítězné vlně, i když jsme neodehráli zase tak dobrý zápas. Benátky se snažily, hodně bruslily, což nám dělalo problémy. Když jsme konečně odskočily na dvoubrankový rozdíl, tak se hned vrátily do zápasu. Udělaly nám to těžší a jsme rádi, že máme tento duel zase sebou, protože je to tým, na který se nám nehraje vůbec dobře."

Antonín Nečas (Benátky): "Odehráli jsme kvalitní utkání s favoritem celé soutěže. Neodehráli jsme špatný zápas. To se nám stává často, ale body poslední dobou nezískáváme."