Branky: 7:06 D. Kašpar (V. Korous), 7:17 P. Novotný (R. Sitter, M. Klíma), 7:54 J. Předota (V. Korous), 9:37 J. Sitter, 10:13 R. Sitter (J. Šaršok, J. Sitter), 15:47 J. Paukner (R. Sitter, L. Holub), 19:02 J. Sitter (R. Sitter, M. Klíma), 27:28 L. Turek (T. Koška), 27:38 V. Korous (L. Holub, J. Paukner), 38:01 R. Sitter (L. Turek), 41:06 V. Korous (J. Šaršok, J. Předota), 44:48 L. Turek, 49:07 L. Holub (J. Šaršok, J. Předota), 54:21 L. Holub (J. Šaršok, R. Sitter), 54:53 L Holub (J. Předota, J. Paukner) - 14:20 H. Havelka (P. Jon, R. Procházka), 29:04 F. Šimek (V. Tržil, J. Košťál), 34:20 R. Procházka (P. Jon, J. Košťál), 39:24 F. Šimek (V. Tržil, J. Košťál), 47:48 H. Havelka (V. Tržil, J. Košťál). Rozhodčí: Vavruška, Posločil - Lang, Mička. Vyloučení: 1:1, bez využití. Oslaení: 0:1. Diváci: 300.

Sestava HC Vimperk: M. Dvořák (D. Kůs) — J. Předota, D. Drabeš, J. Šaršok, L. Turek — T. Koška, R. Sitter, J. Sitter, V. Korous, L. Holub, M. Klíma, P. Novotný, D. Kašpar, J. Paukner. Trenéři Ondřej Předota a Karel Drabeš.

Oba soupeři se loučili se sezonou bestarostným hokejem, kdy prakticky neexistovaly obrany. Nebýt to rozlučka se sezonou, asi by trenérům vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. A především všichni chtěli hrát hokej, o čemž svědčí i poměr vyloučených (1:1).

Zápas přinesl řadu zajímavých momentů. Ten první v 8. minutě, kdy se domácím podařilo vstřelit během 48 vteřin tři branky. K podobnému kousku měli našlápnuto i ve druhé třetině, dva góly dali za deset vteřin, ale třetí nepřidali. Za povšimnutí stojí i hattrick Holuba v poslední třetině během necelých šesti minut. Domácí hráči si polepšili i v osobních statistikách: Radek Sitter 2+4 kandaské body, Lukáš Holub 3+2, Václav Korous 2+2, Jan Předota 1+3, Jaroslav Šaršok 0+4.

Vimperští se rozloučili se svými fanoušky střeleckým koncertem. Do play off se však nedostali ani tentokrát. Nasbírali o tři body více než v minulé sezoně (tehdy by to stačilo), ale i kdyby měli o další tři více, tak by v této našlapané sezoně neuspěli. Škoda porážek v Božetticích i Hradci, škoda dalších zbytečně ztracených bodů.

Konečná tabulka:

1. HC Samson Č. Budějovice 20 15 1 0 4 115:55 47

2. HC Milevsko 1934 20 13 3 0 4 98:51 45

3. TJ Hluboká n. Vlt. 20 9 4 2 5 96:63 37

4. Spartak Soběslav 20 11 1 2 6 90:67 37

5. Slavoj Český Krumlov 20 9 1 2 8 112:75 31

6. Loko Veselí n. Luž. 20 10 0 1 9 105:96 31

7. HC Strakonice 20 10 0 0 10 85:88 30

8. Sokol Radomyšl 20 7 3 1 9 88:91 28

9. HC Vimperk 20 7 1 2 10 72:85 25

10. HC Střelci J. Hradec 20 3 0 5 12 65:129 14

11. Božetice 20 1 1 0 18 60:186 5