Pilovat střelbu a techniku hole na suchu je pro současný hokej doslova nezbytné. Ale kde na to vzít místo? S tím se velice dobře popasovali ve vimperském HC. "Střelnici jsme zde chtěli vytvořit již nějaké čtyři pět let zpátky. Doba jde kupředu a střelce již bývá na zimních stadionech standardem. Museli jsme vymyslet, kde ji vybudovat. Našli jsme společnou řeč s Městem Vimperk i Městskými službami Vimperk. Domluvili jsme se a střelnice vyrostla v bývalé rolbovně, kde byl nevyužitý prostor a využíval se víceméně jako sklad. Dali jsme to dohromady a svépomocí vybudovali. Samozřejmě jsme rádi, že se to povedlo," uvedl k nové střelnici předseda vimperského hokeje Martin Willmann.

Je to určitě lákadlo jak pro mladé hokejisty, tak i pro zkušené matadory. "Střelnice je víceméně otevřená prakticky od začátku tohoto týdne, takže se to zatím zajíždí. Ale věřím, že to tam každé odpoledne budou mydlit hráči všech kategorií. Co si budeme povídat, máme dobré bruslaře, ale se zakončením je to horší. Doufám, že na střelnici vypilují střelbu nejen děti, ale i kluci z áčka. K dispozici je pro všechny," doplnil s úsměvem předseda klubu.

Střelnicí však inovace nekončí, v hlavách vedení jsou i další prvky. "Chtěli bychom ze střelnice udělat i jakousi rozcvičovnu, aby tam pro kluky z áčka a starší mládežníky byly rotopedy a spinningová kola. Ale k tomu se musíme dopracovat postupně," doplnil Martin Willmann.