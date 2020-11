„Samozřejmě bychom rádi naskočili do tréninkového kolotoče na ledě co nejdříve, ale na druhé straně jsme si vědomi toho, že se ze zdravotního hlediska nesmí nic uspěchat,“ říká předseda HC Vimperk Pavel Předota.

Od pondělka se již může venku trénovat alespoň v šestičlenných skupinách. „Takto chodí trénovat naše mládežnické celky. Hlavně pro děti již byla přestávka dlouhá. Je třeba je zase rychle zapojit to týmové činnosti, hokej jim již moc chyběl,“ uvedl k současné situaci Pavel Předota a doplnil: „Chlapi si zatím trénují individuálně. Na tréninky po skupinách jsme nenajížděli.“

Čeká se na to, zda vláda sníží rizikovost v České republice na stupeň 3. V tu chvíli by se mohly rozjet i soutěže, ale zatím není známo, za jakých podmínek. „Čekáme, s čím v neděli přijde vláda. Zda se znovu někam posuneme, nebo se současný stav prodlouží. Osobně moc nevěřím, že by se nyní od pondělka něco změnilo. Přeci jenom je stále zdravotní situace vážná. V klubu pak budeme na rozhodnutí vlády reagovat,“ doplnil předseda vimperských hokejistů.