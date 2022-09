Na úvod přípravy na ledě jste měl menší zdravotní problém. Byla to komplikace směrem k sezoně?

Vždycky je to o tom, jestli je člověk zdravý, nebo ne. Chvilku jsem musel vynechat, ale pak už to bylo dobré. Odehráli jsme v přípravě zápasy s nějakými soupeři a bylo to tak, jak to bylo (úsměv).

Generálkou na extraligu pro vás byl turnaj v rakouském Štýrském Hradci, kde jste odchytal oba zápasy. Takhle to bylo v plánu?

Ano. Čím víc zápasů člověk odchytá, tím se pak cítí lépe a má hokej v nohách i hlavě, že už to zase začalo. Každé odchytané utkání je dobré.

Trenér vás za výkon v obou utkáních na turnaji ve Štýrském Hradci chválil. Cítil jste se v brance dobře?

Jak už jsem říkal, čím víc utkání odchytáte, tím se pak cítíte lépe. Už to nebylo takové vrklavé, jako byly první zápasy. Dostává se to do takové normální roviny.

V Rakousku jste prohráli s Nitrou po samostatných nájezdech a byla to vaše vůbec první prohra v Motoru v této disciplíně. Je dobře, že přišla na přípravném turnaji, a ne potom v extralize?

To určitě. Nájezdy jsou vždycky vabank a možná i spíše o štěstí, než že by to někdo tak uměl. Těžko říct. Kluky z Nitry jsem skoro neznal. Bylo to jedno s druhým. Samozřejmě nás to mrzelo. Raději bychom si druhý den zahráli o první místo s Mannheimem než o třetí s domácím Grazem. Byl by to rozhodně kvalitnější soupeř.

Do Motoru jste šel původně na rok, ale smlouvu jste prodloužil. Jste tudíž na jihu Čech spokojený?

Ano. Asi bych nečekal, že po roce řeknu, jak jsem tady spokojený jako člověk, a prodloužím smlouvu. Líbí se mi tady a je tady hrozně fajn prostředí. Tím, že jsme měli super partu, tak bylo všechno o hodně jednodušší. Přes rok jsme nemuseli nic řešit, byla tady obrovská pohoda a sranda. Musím říct, že jsem si to více než užil.

Spokojen jste v Budějovicích nejen po hokejové stránce, ale i z pohledu soukromého života?

Stoprocentně. Všude tady je voda, což mi vyhovuje, protože jsem kolem vody a v hezké přírodě vyrostl. Líbí se mi tady strašně moc a ani po této stránce si nemám vůbec na co stěžovat.

Obhájit loňský extraligový bronz bude asi složité. Souhlasíte?

To určitě. To, co se nám povedlo, se tady také hned tak podařit nemusí. Mužstvo je v nějaké přestavbě, tak to prostě je. Máme v týmu hodně mladých kluků. Většinou to tak bývá, že když je úspěšný tým, tak je o jeho hráče zájem. A když jsou to kluci ambiciózní, tak se chtějí posunout za lepším a dokázat ještě něco většího. Tak to bývá u menších klubů, které nemají takové rozpočty jako ty nejsilnější. To je přirozený proces. A je na nás, abychom zapracovali nové kluky. To je věčný koloběh. Ale lehké to určitě nebude.

Ale je to trochu škoda, že úspěšný tým nezůstal více pohromadě.

Mám na to svůj názor, který bych nechtěl úplně ventilovat. Samozřejmě, že mě mrzí, když tady nejsou kluci, kteří partu a kabinu dělali. Ať už to byli Jirka Novotný, Michal Vondrka, Honza Piskáček, Jirka Ondráček nebo David Štych. To jsou strašně fajnoví kluci. Když jsme loni v létě seděli u mě na terase a bavili se, jak to bude, tak by nikoho nenapadlo, že zažijeme takovou sezonu. To na tom bylo to nejkrásnější. Přitom nás přišlo také hrozně moc nových. Měl jsem štěstí, že jsem prošel velkými týmy, které vyhrávaly tituly a měly úspěchy. Ale musím říct, že takovou srandu jako tady, jsem asi nikde nezažil a pravděpodobně už asi ani nikde nezažiji.

Vnímáte, jak silně posilovaly největší favorité extraligy?

Samozřejmě to vnímáme, protože se o tom všude mluví a píše. Sílu našich protivníků chápeme, to si nemusíme nic nalhávat. Pardubice do toho extrémně šlapou. Mají tam výročí sto let hokeje a hodně touží extraligu vyhrát. Dávají do toho všechno. Je krásné, že jsou takoví lidé kolem hokeje. Jsem za to rád. Čím víc jich bude, tím bude náš sport atraktivnější a bude na zimáky chodit víc lidí.

Začínáte v Třinci, pak máte doma Kometu Brno. Je to o hodně těžší los než loni?

Los je to strašně těžký. Loni pro nás byl mnohem příznivější. Začátek je přitom mimořádně důležitý. Ale tak to je a nic s tím neuděláme. Na druhou stranu pojedeme do Třince a nebudeme tam mít co ztratit. Favoritem budou jednoznačně domácí.