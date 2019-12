Domácí nastoupili v brance s Kloučkem a univerzálem Babkou v obraně. Lytvynov je totiž na MS dvacítek a Švéd Pavel má na jeden zápas stopku za tři vyšší tresty. Z útočníků se do sestavy nevešli Veselý s Doležalem, mimo hru nadále zůstává zraněný Přikryl.

Utkání začalo hodně netradičně. Po dvou nenápadných (a zbytečných) faulech šli Jihočeši už po půlminutě do tří. Oslabení však zvládli bez větší újmy a poté sami uhodili. V 7. min. našel Christov krásnou přihrávkou Venkrbce a ten kotouč zkušeně usměrnil do sítě.

Další velké možnosti měli dvakrát Endál a také kapitán Pýcha, ale ani jeden z nich neuspěl. „Pro vývoj první třetiny bylo klíčové, že jsme výborně odbránili přesilovku soupeře pět na tři. Sami jsme naopak dali gól po krásné akci, když Víťa Christov perfektně našel Matouše Venkrbce. Jinak první část hry toho moc neukázala. Uvidíme, jak to bude dál,“ zhodnotil úvodní dějství útočník Motoru Jan Veselý, který zápasu přihlížel z novinářské tribuny.

Druhá třetina sice začala velkou šancí hostujícího Llewellyna, kterou zlikvidoval Klouček, ale skóre se měnilo znovu na druhé straně. Bekhendovou dorážkou zaznamenal svůj premiérový gól v českobudějovickém dresu Michnáč.

Jenže poté vstoupil mladý útočník do dějin zápasu také v negativním smyslu. Po jeho zbytečném faulu v avizované výhodě Piráti soupeře dokonale vykombinovali a Suchý pálil do už skoro odkryté Kloučkovy klece – 2:1.

V závěru druhé třetiny pak zaplatil Motor za Suchánkovou laxní rozehrávku, kterou vystihl Tomica. Llewellyn už si pak sám před Kloučkem věděl rady a posadil mu kotouč pod horní tyčku.

„Sice jsme dali gól na 2:0, ale potom jsme se vlastními chybami dostali pod tlak, z čehož vyústily dvě inkasované branky. Stave je 2:2, ale pořád věřím, že ve třetí třetině ukážeme naši sílu a vyhrajeme,“ neztrácel Veselý víru po nepovedené druhé části hry.

Do závěrečného dějství domácí trenéři zamíchali složením útočných formací, ale kýžený efekt se ne a ne dostavit. V průběhu vánočních svátků jako by Prospalově družině chyběl větší hlad po vítězství.

K vidění tak byl ve třetí třetině hokej až mizerné úrovně a bez většího nasazení, čemuž odpovídala i poklidná atmosféra zaplněného hlediště. Hlasité pokyny chomutovského kouče byly slyšet po celém stadionu…

Nebylo tak divu, že se nakonec prosadil soupeř. Čtyři minuty před koncem se prosadil ač faulován Stloukal.

Další gól navíc přidal Hlava a na konečných 2:5 upravil při domácí power play do prázdné branky Llewellyn.

Branky a nahrávky: 7. Venkrbec (Christov, Pýcha), 27. Michnáč (Gilbert, Karabáček) – 36. Suchý (Žovinec, Hlava), 38. Llewellyn (Tomica, J. Svoboda), 56. Stloukal, 59. Hlava (Sklenář, Suchý), 59. Llewellyn. Vyloučení: 3:4, bez využití. Rozhodčí: Souček, Jechoutek – Flegl, Hnát. Diváci: 6401.

ČEZ Motor: Klouček – Suchánek, Vydarený, Plášil, Pýcha, Babka, Allen – Holec, Venkrbec, Christov – Michnáč, Gilbert, Karabáček – Šimánek, Prokeš, M. Novák – Endál, Kloz, Beránek. Trenéři Prospal a Totter.

Hlasy trenérů - Václav Prospal (Motor): "Výsledek odpovídá průběhu zápasu. Byli jsme horší a nezasloužili jsme si vyhrát. Naší hře chybělo tempo. Pořádně jsme se za celý zápas nedostali do hry. Ve druhé třetině při naší nejlepší fázi zápasu jsme paradoxně udělali za stavu 2:0 dvě chyby, které soupeř využil k vyrovnání. Ve třetí třetině se v našem týmu nenašel nikdo, kdo by za to vzal a strhl tým, abychom dokázali vyhrát zápas, ve kterém jsme nehráli dobře."

Miroslav Buchal (Chomutov): "Přijeli jsme v oslabené sestavě. Kluci ale dokázali dodržet taktiku a eliminovali jsme velkou útočnou sílu soupeře. Dobře jsme ubránili přesilové hry. Byli jsme šťastnější a proto berene tři body."