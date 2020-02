Byla to v Pouzar centru zajímavá podívaná. Prospal nastupuje ve druhé lize pouze v případě, že mu to dovolí čas a nemusí si plnit své trenérské povinnosti v Motoru.

Proti Příbrami to vyšlo, dvojnásobný mistr světa oblékl dres číslo 20 a byl ho neustále plný led. Bruslí sice o něco pomaleji než za mlada, ale fyzický fond má pořád obdivuhodný. Nevypustil jediný souboj, jeho nahrávky stále mají oči a v předbrankovém prostoru je mimořádně nebezpečný. Kromě tříbodového příspěvku stačil také neustále hecovat své spoluhráče.

David servis sehrál proti favorizovanému soupeři, který vede další Jihočech Jan Tlačil a jeho dres obléká veterán Zdeněk Kutlák, velmi dobrý zápas. Po dvou třetinách vedl už 4:0 a jeden z aspirantů na postup už stačil jenom korigovat. „Z naší strany to byl výborný zápas a určitě zajímavý pro diváky, kteří se přišli podívat především na velkou personu Vencu Prospala. A ten jim předvedl, že i v jeho letech může hrát druhou ligu. Navíc si přivedl z Motoru i mladého Beránka, a to pak byla úplná nádhera,“ rozplýval se trenér Jiří Fedur. „Přidali se k tomu i naši kluci a byl z toho vynikající výkon.“

Jeho tým jinak trápí přece jen užší kádr. „Je nás málo, hrajeme to tak, jak to hrajeme,“ jen pokrčí rameny. „Ale porazit klub, který funguje skoro na profesionální bázi, to je pro nás velký úspěch,“ ocenil výhru nad ambiciózním soupeřem. „S našimi podmínkami, hráčskými i materiálními, klobouk dolů před klukama, jak to zvládli,“ spokojeně dodal.

Českobudějovický tým má už dlouho jistotu, že půjde do play off ze šestého místa. Na tom se nemůže nic změnit. „Hrajeme ale pořád naplno, aby nás hokej bavil. Uvidíme, kdo na nás vyjde v play off. Soupeře si nevybíráme a nemáme nějaké přehnané cíle. Pokud se ale sejdeme v dobrém složení, tak jsme v této soutěži schopni hrát s každým,“ ujistí trenér Fedur.