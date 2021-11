Také proto Jihočeši maximálně podporují veškeré snahy o zlepšení současné nepříznivé epidemiologické situace. Už v minulém roce hráči i s vedením darovali rekonvalescenční plazmu vážně nemocným a následovalo společné očkování celého týmu. „Očkování je podle nás jednou z mála cest, jak zabránit tomu, aby se nemocnice nezaplňovaly nemocnými. A tím pádem, aby se vůbec mohly konat hokejové zápasy s diváky, což je pro nás velmi důležité,“ přikyvuje i marketingový ředitel Motoru Tomáš Kučera.

Klub se rozhodl motivovat k očkování i další zájemce. Ti, kteří se nechají nově naočkovat první dávkou v Očko centru na výstavišti v Českých Budějovicích, dostanou dvě vstupenky na zápasy Motoru. Celkem bude rozdáno tisíc lístků na zápasy od ledna do konce základní části extraligy. „Přemýšleli jsme, co udělat, abychom v této složité době nepřicházeli o fanoušky. To byla naše základní motivace. A vzhledem k tomu, že momentálně mohou na hokej jenom očkovaní, tak samozřejmě chceme, aby jich bylo co nejvíce. Tímto směrem šly naše úvahy a zároveň jsme si vědomi, že je to občansky uvědomělý postoj,“ říká Kučera.

Ale ohlasy ze strany fanoušků i pseudofanoušků nebyla zdaleka jen pozitivní. „Nebudu zastírat, že se k nám nedostaly i negativní názory. Ale drtivá většina našich příznivců je očkována, a tak nemá potřebu cokoliv řešit a prostě na hokej přijdou. Pak jsou na druhé straně zapřísáhlí odpůrci očkování, které nepřesvědčí vůbec nic,“ jen Kučera pokrčí rameny. „Negativní ohlasy byly, ale my si nařízení nevymýšlíme. Musíme se pohybovat v rámci mantinelů, které nám stanoví vláda,“ doplní.

Kolik fanoušků namotivovala akce s volnými vstupenkami k očkování, zatím v klubu neví. „Zajímá nás to, oslovili jsme s dotazem nemocnici, ale žádný výstup ještě nemáme,“ vysvětluje.

K akci volné vstupenky za očkování se připojil také první z partnerů klubu. Společnost FCC zakoupila dalších 500 lístků pro lidi, kteří se nechají nově naočkovat první dávkou v Očko centru na výstavišti v Českých Budějovicích. „Každý další člověk, který přispěje ke zlepšení situace, si zaslouží odměnu. Moc rádi zprostředkujeme lidem zápasy klubu, který naše jméno nosí na dresu," nechal se slyšet generální ředitel FCC Česká republika Pavel Tomášek.

Rovněž hráčské kabině se tato myšlenka líbí. „Jednoznačně to kvituji,“ okamžitě přikývne nejproduktivnější hráč týmu Lukáš Pech. „V této době nevidím jiné východisko, než se očkovat. Každý na to má sice svůj názor, je jich strašná spousta a těžko se hledá shoda. I mezi těmi nejpovolanějšími, kteří by měli dělat zásadní rozhodnutí. Doba je ale zlá. Vypadá to, že se bude zase všechno zavírat. Neočkovaní si stěžují, že jsou diskriminováni. My očkovaní si zase můžeme stěžovat na neočkované, že kvůli nim budeme omezováni. Respektuji názor ostatních, ale je třeba začít něco dělat. Jsem rád, že klub tuto akci udělal a chce nalákat fanoušky do hlediště, i když na to budou určitě i negativní názory. Ale věřím, že ty pozitivní budou převládat. Podle mého je to dobrá věc. Vždyť jde o to, aby se epidemie zvládla co nejlépe a lidi nekončili v nemocnicích,“ zdůrazní.

Pech sám očkovaný je. „Když jsme byli malí, tak se očkovalo běžně proti různým nemocem a nikdo to neřešil. Dostali jsme injekci do ramena a nazdar. Nikdo se nás ani rodičů na nic neptal. Přitom teď je věda mnohem dál než kdysi. Mrzí mě to. Už se to táhne druhý rok. Jsem zdravý člověk, ale nikdy nevíte, co se může stát. Snažím se být zodpovědný. Vakcinaci jsem absolvoval hlavně kvůli rodičům, dětem a manželce, abych nenakazil je. Když vidíte záběry z nemocnic, tak to už opravdu není legrace. Ale lidi si to asi neuvědomí, dokud tam sami nejsou. Přitom tam končí z drtivé většiny neočkovaní lidé. Zajímalo by mě, jestli potom změní na očkování názor,“ nevěřícně kroutí hlavou.

Podobný názor má i Pechův spoluhráč Michal Vondrka. „Určitě je to fajn věc, pro kterou se klub rozhodl. Já osobně jsem rád, že jsem očkovaný. I kvůli rodičům, kteří jsou rovněž očkovaní, ale teď shodou okolností mají oba covid. Ale myslím, že i díky vakcinaci mají průběh celkem v pohodě,“ říká. „Určitě bychom nechtěli, aby se zase všechno zavřelo. Moc se v tom nevrtám, ale když vezmu všechna pro a proti, tak jsem jasně pro očkování,“ dodá. Nepříznivá situace v jihočeských nemocnicích přivedla Motor i k dalšímu kroku. Po apelu ze strany hejtmana Jihočeského kraje Martina Kuby se klub rozhodl odložit po dohodě se soupeřem domácí duel s Libercem z 3. prosince až na 11. ledna. „Vnímáme vážnost situace, stejně jako si uvědomujeme, že potřebujeme fanoušky v hale. Věříme, že během více než dvou týdnů, kdy se nebudou hrát v Budvar aréně zápasy, by se mohla situace alespoň částečně uklidnit," vysvětluje postoj klubu generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.