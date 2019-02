České Budějovice – V úvodním kole první ligy prohráli hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice s Jihlavou 1:4. Ve středu se Jihočeši představí v Třebíči (17.30).

Petr Rosol | Foto: Deník/ Jan Škrle

Slavnostní úvod zápasu a celé sezony obstarala Jihočeská komorní filharmonie ve spojení s laserovou show svým mimořádně působivým vystoupením. „Byl jsem zvědavý, jak spojení filharmonie a hokeje, což je v Českých Budějovicích poprvé v historii, dopadne. Byla to nádhera, moc se mi to líbilo," chválil si prezident klubu Roman Turek.



Přidal se k němu i generální manažer Stanislav Bednařík. „Já jsem sportovní i kulturní člověk, mně se ten nápad líbil hned od začátku. Krásně se všechno povedlo a jsem rád, že spojení hudby a sportu ocenili i diváci."



Na ledě se domácí celek musel obejít bez obránců Muchy (zdravotní problémy) a Suchánka (ještě nebyla dořešena jeho transferkarta z Francie). Do branky se dle očekávání postavil Kůdela.



Pak už mohl začít zápas, který měl vzhledem ke čtvrtečnímu nedohranému vzájemnému pohárovému duelu mimořádný náboj.

V parádní atmosféře prakticky zcela zaplněné haly začali podstatně lépe hosté. Drželi kotouč na svých hokejkách a měli výrazně navrch.



Nervózní domácí se nemohli vůbec dostat do tempa a a nepomohla jim ani první přesilovka zápasu. Ba naopak. Boháč vyrobil hrubici, kterou potrestal Čáp ve vlastním oslabení vedoucím gólem. Jihočeši kupili i nadále chybu za chybou a první přestávka za stavu pouze 0:1 pro ně byla doslova vysvobozením.



O pauze došlo v kabině Motoru zřejmě k pořádnému mytí hlav, protože do druhé třetiny vstoupil tým trenéra Rosola podstatně lépe. A po zásluze se také dočkal vyrovnání. Hned ve 22. min. v početní výhodě se z otočky trefil Švihálek.



Ale radost nadšeného publika trvala bohužel jen velice krátce. Nahození Zemana z rohu kluziště totiž nešťastně srazil mezi Kůdelovy betony jeden z domácích obránců a soupeř opět vedl. Velkou možnost vyrovnat pak domácí propásli při přesilovce pět na tři, kterou sehráli špatně.



Do závěrečného dějství vstoupil Motor s velkým odhodláním, stáhl hru na tři útoky a Švihálek hned záhy nastřelil tyč. Jenže skóre se měnilo na druhé straně. Faul Růžičky potrestal Stebih a za stavu 1:3 už to s českobudějovickými akciemi nevypadalo vůbec dobře.



Domácí nelze upřít snaha, dřeli i za nepříznivého stavu, ale už to bylo z jejich strany hodně křečovité. A chyběl i kousek štěstí, třeba při střele Vráblíka těsně vedle. Ale byla to Jihlava, kdo kontroloval zbytek zápasu. Přesně dvě minuty před koncem zkusila domácí střídačka power play. Hosté však komplikace nepřipustili a Důras pečetil do prázdné branky na 1:4.



Branky a nahrávky: 22. Švihálek (D. Růžička) – 9. Čáp, 24. Zeman (Čachotský), 45. Stebih (Schejbal, Důras), 60. Důras (Melenovský).

Vyloučení 8:9, využití 1:1, v oslabení 0:1. Rozhodčí: Talpa – Kreuzer, Samuel. Diváci: 5011.

ČEZ Motor: Kůdela – Punčochář, Chmelíř, Vráblík, Semrád, D. Růžička, Parýzek – Kuchejda, Heřman, Boháč – Nouza, Jos. Straka, Švihálek – L. Marek, Pajič, Prokeš – Vaniš, Rob, Přibyl. Trenéři Rosol a Bělohlav.

Hlasy trenérů: Petr Rosol (Motor): Vůbec jsme nehráli to, co v posledních přípravných zápasech. Agresivně, tlačit kotouč do branky. Nevím, jestli to bylo způsobeno nervozitou. V první třetině jsme měli dvě střely, což je doma šílené. Od toho se pak zápas odvíjel."

Petr Vlk (Jihlava): „Jsme spokojeni s výsledkem i výkonem. Klukům musím poděkovat. Hráli jsme úplně jinak, než v našem posledním utkání tady ve čtvrtek."