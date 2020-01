První třetinu jste nad Kobrou vyhráli 4:1. Byl to klíč ke konečnému vítězství?

Určitě. První třetina se nám mimořádně vydařila, což se nám zrovna pokaždé nestává. Bývá to spíše naopak (úsměv). Kluci hráli opravdu dobře. Od druhé třetiny ale Kobra přidala, což se projevilo i na výsledku. Dlouho jsme se přetahovali a ve třetí třetině už nás soupeř vyloženě mačkal. Naši kluci ale bojovali a vítězství si zasloužili.

Kobra se netají postupovými ambicemi. Z tohoto pohledu se jedná o hodně cenný skalp?

Také jsem to slyšel, ale podobným věcem nepřikládám velký význam. I když je to pražský klub, tak by asi ani pro něj nebylo jednoduché poskládat tým pro první ligu.

Velmi dobrý výkon podal váš gólman Martin Hauser. Souhlasíte?

Zachytal výborně. Pouze při druhém gólu mohl prokázat trochu více rozvahy. Ale odvedl dobrý výkon.

Na výpomoc jste měli hned šest mladíků z prvoligového Motoru. Osvědčili se?

Pomohli nám. To jednoznačně. Často je mít nemůžeme. Problémem jsou totiž termínová kolize, což se týká především Lytvynova s Beránek, kteří víceméně nastupují pravidelně za áčko Motoru. Výrazně nám pomohl i trenér Venca Prospal. Pokud se ale termíny překrývají, což je často, tak jen těžko můžeme být konkurenceschopní v porovnání s nejsilnějšími celky naší skupiny. Máme jen patnáct našich hráčů, možná ani to ne. Ale když jsme posílení, tak si vedeme velice dobře.

Václav Prospal s vaším týmem pravidelně trénuje. Jeho přínos i pro tréninkový proces musí být mimořádný.

Pokud by ta možnost byla, tak bych přál všem mladým klukům od žáků až po juniory, aby se přišli podívat, jak Venca na tréninku pracuje. To by všichni mladí měli vidět a brát si z toho příklad. Takové nasazení, vůle a chuť do hokeje, to je v jeho letech naprosto nevídané.

Spolupráce s Motorem tedy funguje v mezích možností co nejlépe?

Myslím si, že funguje v rámci možností. Momentálně to lépe nejde. Pokud je ta možnost, tak k nám kluci z Motoru chodí hrát. Ale jakmile ze zápasy překrývají, tak je to problém, což je ale logické.

Na šestém místě tabulky skupiny Střed máte dostatečný náskok na sedmý Písek, ale také velkou ztrátu na páté Klatovy. Co čekáte od zbytku sezony?

Naše šesté místo už je asi jasné. V play off se ale může stát leccos. Třeba nám to vyjde dobře termínově, budeme mít posílený tým a můžeme překvapit.