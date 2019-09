Pořádnou facku dostali hokejisté ČEZ Motoru České Budějovice. Po mizerném výkonu prohráli doma s Litoměřicemi vysoko 2:6 a v tabulce první Chance ligy klesli na třetí příčku. V sobotu tak budou mít znovu na svém ledě proti Přerovu (17) co napravovat.

Zklamaný trenér Václav Prospal. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Litoměřice připravily o domácí neporazitelnost Jihočechy už v minulé sezoně a podobný kousek se jim v Budvar aréně podařilo letos zopakovat. Jenže zatímco před rokem to bylo drama, hosté vyrovnali až v závěru a vyhráli po nájezdech, tentokrát to byl ze strany Motoru pořádný propadák. „Je to úplně jednoduché. Litoměřice vyhrály naprosto zaslouženě. Nepředvedli jsme takový výkon, abychom šli vítězství naproti. Na tento zápas potřebujeme co nejdříve zapomenout, protože v některých fázích to bylo z naší strany strašné,“ konstatoval po utkání rozmrzelý trenér Václav Prospal.