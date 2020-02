Hosté nastoupili v brance s Kloučkem, do sestavy se vrátil uzdravený útočník Beránek a v obraně si zahrál univerzál Babka. Kromě marodů dostala volno také celá formace Endál – Gilbert – M. Novák.

Motor potvrzoval roli vysokého favorita už od úvodního vhazovaní. Ve 3. min. šel do vedení, když se v přesilovce prosadil hodně šťastným gólem Doležal. Na druhé straně mohl vyrovnat po rychlé akci Hudeček, ale Klouček byl na místě. Další okénko v hostující obraně nepotrestal Kanko, který selhal při pokusu o blafák.

Druhá přesilovka českobudějovického týmu přinesla i druhou branku. Tečí Doležalovy střely dopravil kotouč do Foltánovy sítě Venkrbec.

Po změně stran si svou první přesilovku v utkání zahráli také domácí. Ale byli naprosto bezzubí a naopak mohli sami inkasovat. Michnáč však z brejku Foltána nepřekonal.

Neuspěl poté ani Veselý, jenž se ocitl úplně sám před gólmanem Poruby. Ten však jeho bekhendovou kličku vystihl. Tým trenéra Václava Prospala, který dnes slaví pětačtyřicáté narozeniny, naprosto jasně kontroloval hru a byly dlouhé pasáže, kdy soupeři vůbec nepůjčoval kotouč.

Poruba se dostávala do šancí skutečně jen sporadicky. A když už si nabruslili do přečíslení Gřeš s Kankem, tak výborně zasáhl gólman Klouček. Kontaktní gól pak měl na hokejce Gřeš, českobudějovický brankář však vytáhl další mimořádný zákrok.

Produktivita však byla na českobudějovické straně. Ve 35. min. nastřelil kotouč na branku soupeře Kloz a americký obránce Allen si tečí připsal svůj druhý gól v dresu Motoru – 0:3.

Zmar Poruby vyvrcholil v závěrečném dějství. Hned v jeho úvodu Foltán Kachyňovu střelu jen vyrazil a Prokeš neměl problém dorazit kotouč do sítě. Raška poté doslova okradl o puk Pastora a zvýšil už na 0:5. Šestý hřebíček do domácí rakve poté zatloukl Kloz. To už bylo příliš i na gólmana Foltána a zbytek zápasu dochytal exbudějovický Kůdela.

Výborného Kloučka v brance Motoru sice připravil o čisté konto Kanko, ale poslední slovo patřilo. Svůj druhý gól v utkání zaznamenal Raška a skóre na konečných 1:8 uzavřel Michnáč.

Branky a nahrávky: 49. Kanko (J. Káňa, D. Krejčí) – 3. Zd. Doležal (Kloz, Pýcha), 11. Venkrbec (Zd. Doležal, Pýcha), 35. Allen (J. Kloz, Zd. Doležal), 42. Prokeš (Kachyňa, Raška), 45. Raška, 45. J. Kloz (Michnáč, Babka), 49. Raška (Karabáček), 60. Michnáč (J. Veselý, Suxchánek).. Vyloučení: 2:4, využití: 0:1. Rozhodčí: Fiala, Koziol – Gančařík, Konvička. Diváci: 659.

ČEZ Motor: Klouček – Suchánek, Babka, Pýcha,Kachyňa, Allen, Lytvynov – Holec, Venkrbec, Christov – Raška, Prokeš, Karabáček – Zd. Doležal, Kloz, Beránek – J. Veselý, Šimánek, Michnáč. Trenéři: Prospal a Totter.